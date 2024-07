Minas Gerais pode ver a volta dos cassinos depois de 70 anos

Depois de 79 anos, Minas Gerais pode reviver a era de ouro dos cassinos. Com mais de 70 casas de apostas espalhadas pelo país até o ano de 1945, o Brasil foi um grande polo turístico por suas belezas naturais e grandes cassinos. Nessa mesma época, Minas Gerais era casa dos maiores cassinos do país, incluindo o primeiro hotel cassino do Brasil, o Palace Hotel de Caxambu, criado em 1891.

O relator do projeto de Lei que visa a aprovação dos cassinos físicos, casas de bingo e jogo do bicho no Brasil, senador Irajá (PSD-TO), conseguiu parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). A proposta foi aprovada por 14 votos a 12 com a necessidade de mudanças e ajustes e ainda será votada definitivamente, sem data estipulada.

Sobre o Projeto

A proposta de legalização dos cassinos no Brasil visa permitir a abertura de cassinos em polos turísticos ou complexos integrados de lazer, com algumas restrições: será permitido um cassino por estado e no Distrito Federal, com exceção de São Paulo (até três) e Minas Gerais, Rio de Janeiro, Amazonas e Pará (até dois). Casas de apostas também serão permitidas em embarcações marítimas e fluviais, desde que comprovem um capital social mínimo de R$100 milhões para credenciamento por até 30 anos.

Além disso, haverá regulamentação para casas de bingo, permitindo uma por cidade, com autorizações válidas por 25 anos. As corridas de cavalos poderão ser exploradas por entidades turísticas credenciadas, que também poderão promover jogos de bingo e video bingo.

Impacto no Mercado de Jogos Brasileiro

A possível reabertura dos cassinos físicos é uma notícia animadora para entusiastas e profissionais da indústria de iGaming e apostas. Previsões afirmam que a aprovação da lei pode transformar o Brasil no terceiro maior mercado de jogos do mundo, com mais de R$382 bilhões investidos no setor. Além disso, a regulamentação dos cassinos no Brasil tem o potencial de gerar uma arrecadação anual entre R$6 bilhões e R$12 bilhões, além de criar empregos diretos e indiretos, impulsionando a economia regional.

Com a legalização das apostas esportivas e cassinos online, surgiram dados animadores sobre o comportamento dos brasileiros em relação aos jogos de azar. A maioria dos jogadores demonstra controle financeiro e um interesse por jogos casuais, mantendo um padrão de preferências único em termos de gênero nos jogos. Uma pesquisa realizada pela KTO sobre os jogos favoritos do público revelou que, embora os slots tenham dominado em 2024, os crash games e jogos ao vivo, como roleta ao vivo, blackjack e poker, também ganharam destaque.

Minas é um forte pólo turístico e industrial do país e já foi lar de grandes cassinos, como o Cassino de Pampulha, Grande Hotel e Termas e o Cassino do Lago – que só funcionou durante a noite de abertura devido a um desentendimento entre políticos no local. Com o apoio de órgãos governamentais e a fiscalização adequada, estima-se que os cassinos possam levar o país a uma era de ouro turística e econômica novamente, trazendo novas tecnologias e oportunidades aos moradores das áreas em investimento.

