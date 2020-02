Benefícios da prática de atividade física para a saúde

Você que pratica alguma atividade física, seja como amador ou profissional, sabia que tem um dia dedicado especialmente para incentivar novos adeptos? Na próxima quarta-feira, dia 19 de fevereiro, é comemorado o Dia do Esportista e o objetivo desta data é celebrar as diferentes práticas esportivas e chamar a atenção de todos para a importância e os benefícios de se praticar alguma atividade física.

Seja uma simples caminhada no quarteirão de casa à uma prática regular de musculação ou alguma modalidade esportiva, o importante é encontrar uma atividade física que você goste, supere suas limitações e tenha prazer em praticar. Segundo o ortopedista e médico do esporte do Grupo América, que faz parte do Sistema Hapvida, Bruno Favaron, há diversos benefícios da prática de atividade física: “auxilia na prevenção e tratamento de doenças, bem-estar físico e psíquico, melhora da qualidade de atividades de vida diárias, como trabalho, funções domésticas e lazer. Há um equilíbrio das funções metabólicas do nosso corpo de uma maneira geral”, finaliza o médico.

A atividade física pode ser praticada individualmente ou em grupo, mas é válido ressaltar que antes de iniciar é preciso fazer uma avaliação médica para detectar eventuais distúrbios que impeçam a prática de determinado exercício. O ortopedista do América/Hapvida ressalta ainda a importância de procurar um profissional de educação física para prescrição do treino mais adequado e individualizado.

O doutor Bruno explica que a atividade física regular afeta todo o metabolismo/funções orgânicas e ajuda na prevenção de doenças cardiovasculares, diversos tipos de câncer, doenças neurodegenerativas, artrose, transtornos do humor, entre outras. E quanto a prática ele destaca que “não há regra absoluta, porém a atividade ideal deve ser regular, com períodos de repouso intercalado. Três a quatro vezes por semana em dias intercalados ou trinta minutos diários são uma boa opção”.

O importante na prática do exercício físico é persistir e não desistir. E para este 19 de fevereiro a dica do médico Bruno é: “dê o primeiro passo e faça da atividade física um hábito e rotina na sua vida”.

