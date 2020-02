Novo coronavírus já matou seis profissionais de saúde na China

Mais de 1,7 mil médicos e auxiliares foram infectados

Desde que começou a epidemia de Coronavírus-Covid-19, ela matou seis profissionais de saúde na China. Há mais de 1,7 mil infectados.

Com o número de casos crescendo de forma significativa e com a falta de material médico, quem trabalha nos hospitais enfrenta graves riscos de contaminação.

Médicos trabalham com roupas de proteção no hospital Jinyintan, em Wuhan, epicentro do novo surto de coronavírus Reuters/China Daily

Ao todo, o vírus já matou 1.384 pessoas na China. E há o registro de que 64.500 pessoas estão infectadas em 25 países. Mais de sete mil pacientes foram recuperados.

