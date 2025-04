Novo Código de Governança Socioambiental instituído pelo Governo do Amapá entra em vigor

Legislação ambiental atualizada garante proteção dos recursos naturais, segurança jurídica para investimentos, desburocratização, desenvolvimento com sustentabilidade e preservação dos direitos das populações tradicionais.

O Governo do Amapá dá um passo decisivo rumo ao fortalecimento da política ambiental com a entrada em vigor, nesta quarta-feira, 9, do novo Código de Governança Socioambiental. Com 22 instrumentos voltados para a proteção e uso sustentável dos recursos naturais, o documento foi modernizado com mecanismos e normas voltadas, principalmente, para os agricultores familiares.

Elaborado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), o novo marco legal moderniza a gestão ambiental e reforça o compromisso e estímulo de atividades produtivas sustentáveis para manter a floresta em pé, com atenção especial aos povos originários, comunidades tradicionais e à agricultura familiar.

CONFIRA A CARTILHA DO NOVO CÓDIGO DE GOVERNANÇA SOCIOAMBIENTAL

“A entrada em vigor do novo Código de Governança Socioambiental representa a etapa final de um plano estratégico que traçamos ainda no início do Governo. Estamos criando um ambiente jurídico mais claro, seguro e eficiente, capaz de destravar a nossa economia, atrair investimentos, desburocratizar o licenciamento e potencializar a produção rural. Isso significa gerar mais emprego, renda e dignidade para o povo amapaense”, destacou o governador Clécio Luís.

A partir do funcionamento da nova legislação, o governador Clécio Luís, também vai instituir oficialmente por meio de decretos dois importantes órgãos colegiados: o Conselho Estadual de Meio Ambiente, Uso Sustentável dos Recursos Naturais e Mudança do Clima (Coema) e o Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH).

“A nova legislação reflete os desafios do nosso tempo, incorporando temas fundamentais como mudanças climáticas, educação ambiental, gestão das águas e sociobioeconomia. Essa atualização era urgente e necessária para garantir que o Amapá siga um caminho de desenvolvimento com responsabilidade e se consolide como referência em sustentabilidade”, afirmou a secretária de Estado do Meio Ambiente, Taísa Mendonça.

Um marco para a política ambiental do Amapá



O novo Código representa um avanço significativo na consolidação da governança ambiental no estado. Entre os principais destaques estão a segurança jurídica, agilidade nos processos, redução da burocracia, especialmente no que diz respeito ao licenciamento ambiental, além de diretrizes voltadas à preservação dos direitos e modos de vida das populações tradicionais.

“Entre os diferenciais, o que mais me fascina é o tratamento que ele dá às pessoas que estão em condições de vulnerabilidade social e econômica. Por exemplo, se uma pessoa nessas condições for multada, a nova legislação permite que ele possa conciliar, fazer um acordo com o Estado, uma compensação ambiental em 100% da multa, ou seja, pagar a multa plantando mudas e oferecer para o Estado”, ressaltou o consultor jurídico ambiental do novo Código, José Roque Nunes Marques.

A legislação também propõe mecanismos eficazes para o enfrentamento ao desmatamento ilegal e estabelece novas bases para o funcionamento do Sistema Estadual de Meio Ambiente.

Os pilares do Novo Código



Instituído por Lei Complementar de 2025, o novo Código de Governança Socioambiental tem como objetivos:

Garantir a regularidade ambiental das atividades produtivas;

Estabelecer regras compatíveis com a realidade econômica e as práticas culturais locais;

Promover a melhoria da qualidade de vida e do bem-estar social;

Assegurar a proteção dos recursos naturais com responsabilidade intergeracional.

O código está alicerçado em uma gestão participativa, que envolve instituições públicas e privadas, organizações da sociedade civil e atores sociais diversos, fortalecendo a democracia ambiental e o compromisso com as futuras gerações.

