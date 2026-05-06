Governo retorna com atividades esportivas nos Centros Didáticos de Macapá e Santana

Práticas esportivas são retomadas em seis centros esportivos para crianças, adolescentes e adultos, em 23 modalidades.

Por Lana Caroline

Cerca de 4,7 mil alunos estão de volta às atividades esportivas nos centros didáticos do Governo do Amapá desde a segunda-feira, 4. A retomada marca o início de mais um ciclo de incentivo ao esporte, à saúde e à qualidade de vida, contemplando crianças, adolescentes e adultos em Macapá e Santana.

Ao todo, seis centros didáticos esportivos estão com as atividades reativadas, oferecendo 23 modalidades, entre práticas esportivas, atividades físicas e opções voltadas ao bem-estar. O retorno reforça o compromisso do Governo do Estado com a democratização do acesso ao esporte e a promoção da inclusão social, com destaque também para o paradesporto, que conta com três modalidades específicas.

A secretária de Desporto e Lazer, Cibely Souza, destacou a importância desse momento para a população amapaense.

“Estamos retomando as atividades nos centros didáticos com cerca de 4,7 mil alunos, oferecendo diversas modalidades que atendem desde crianças até adultos e também o público do paradesporto. Isso mostra o compromisso do Governo do Amapá em promover inclusão, saúde e qualidade de vida por meio do esporte”, afirmou.

As pré-inscrições para participar das atividades devem ser realizadas de forma on-line, por meio do site centrosesportivos.portal.ap.gov.br, facilitando o acesso da população às vagas disponíveis. A documentação exigida deverá ser apresentada presencialmente no centro esportivo escolhido. Todas as inscrições devem ser realizadas por maiores de idade ou responsáveis legais.



O retorno das aulas também fortalece os espaços esportivos como ambientes de convivência, disciplina e desenvolvimento humano, contribuindo diretamente para a formação cidadã e o incentivo a hábitos saudáveis.

Para Mércia Pinho, aluna da modalidade natação no Centro Rosa Ataíde, o retorno das aulas era muito esperado.

“Eu estava ansiosa para as aulas começarem. Eu pratico atividade física, amo esse espaço e fazer minha natação”, disse.

Mercia Pinho, aluna de natação, estava ansiosa para o retorno das aulas

Mercia Pinho, aluna de natação, estava ansiosa para o retorno das aulas

Foto: Sandherson Dias/ASCOM SEDEL

Confira as modalidades ofertadas:

Ballet

Basquete

Dança de salão

Futebol de campo

Futsal

Hidroginástica

Hidroterapia

Jiu-jitsu

Musculação

Natação

Pilates

Power jump

Tênis de quadra

Treino funcional

Beach tennis

Handebol

Judô

Vôlei

Vôlei de praia

Taekwondo

Paradesporto:

Bocha paralímpica

Parabadminton

Natação para PCD

Agencia de Notícias do Amapá

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