Cadastramento do Passe Livre para estudantes de Macapá encerra em 10 dias

O governo do Estado iniciou no dia 3 de fevereiro o procedimento de atualização cadastral do programa Passe Livre Estudantil (PLE). Os documentos necessários para o cadastramento são: declaração escolar atualizada, resumo do CadÚnico, RG e CPF do aluno e do responsável, comprovante de residência atualizado, comprovante de renda ou carteira de trabalho além da carteira de meia-passagem com o comprovante de recadastro 2020. Só poderá ser inserido no programa de Passe Livre quem possuir o benefício da meia-passagem, cujo cadastramento está sendo feito pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Amapá (Setap) desde 2 de janeiro e encerra em 31 de março.

O procedimento de atualização cadastral do programa Passe Livre Estudantil (PLE) inicia em Macapá, com pontos de atendimento nas escolas estaduais Gabriel de Almeida Café e Colégio Amapaense. Os estudantes terão de 3 a 21 de fevereiro para se regularizarem, com atendimentos de 8h às 17h.

Nos dias 2 e 3 de março, a atualização será para os estudantes do município de Mazagão. O atendimento será na Escola Estadual Dom Pedro I, no horário de 8h às 17h.

Em Santana, de 4 a 6 de março, o atendimento será também de 8h às 17h, no Centro Vitória Régia, localizado na Rua General Ubaldo Figueira,911, no Centro da cidade.

O Passe Livre Estudantil é coordenado pela Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social (Sims). Com a carteirinha, o estudante pode fazer até 58 viagens urbanas e interurbanas nos transportes coletivos, mensalmente. A meta do Governo do Amapá é beneficiar 10 mil pessoas até 2022.

