Investimentos para o ensino médio integral contemplam mais de 400 escolas no Brasil

“Mais Tempo na Escola” incentiva o aumento da carga horária das aulas

Escolas da rede pública de ensino vão receber investimentos do governo para ofertar educação de tempo integral no ensino médio. A ação é vinculada ao Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI), que deverá abranger os 26 estados brasileiros, com matrículas para o ano letivo de 2020. Com a iniciativa, 412 escolas devem ser contempladas, gerando até 41.130 novas vagas na educação básica, segundo o Ministério da Educação (MEC).

A finalidade do “Mais Tempo na Escola” é oferecer uma ampliação da carga horária de ensino aos jovens estudantes do ensino médio.

As escolas selecionadas para o benefício vão receber, em conjunto, R$ 82,3 milhões. A relação completa das instituições está neste link.

Dentre as exigências indicadas para participar do programa, estão:

alta vulnerabilidade econômica e social em relação à respectiva rede de ensino;

ensino médio com mais da metade dos alunos com menos de 35 horas semanais de carga horária;

número mínimo de quarenta alunos matriculados na primeira série do ensino médio;

existência de, pelo menos, três dos seis itens de infraestrutura exigidos pela portaria do Ministério da Educação.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

