Senac está com inscrições gratuitas para cursos de graduação à distância

São 18 cursos na área de comércio, gestão, educação, meio ambiente e tecnologia da informação

O processo seletivo para os cursos de graduação a distância do Sistema Fecomércio AP, por meio do Senac EAD está com as inscrições abertas até o dia 13 de outubro. Elas acontecem exclusivamente pelo site www.ead.senac.br e são gratuitas. Os interessados devem acompanhar o edital com as informações detalhadas, disponível também no site.

A novidade dessa edição é o oferecimento de cinco (5) novos cursos: Tecnologia em Banco de Dados, Tecnologia em Defesa Cibernética, Tecnologia em Segurança da Informação, Tecnologia em Sistemas para Internet e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Os cursos possuem desconto de 20% para o polo da região Norte, unidade Senac Amapá.

Os cursos de graduação à distância do Senac EAD possuem certificado reconhecido em todo o Brasil e nota máxima pelo Ministério da Educação (MEC). Esta modalidade educacional permite que o aluno concilie suas demandas e tarefas do dia-a-dia, com o horário e o local onde deseja estudar. Dessa forma, o aluno faz o seu tempo de estudos com mais comodidade.

Interface intuitiva

O ambiente virtual é acessível para todos, contemplando pessoas com deficiência física e auditiva. Os professores estão à disposição por meio de fóruns, para o esclarecimento de dúvidas ou outras questões. O ambiente virtual é dinâmico, moderno, com ferramentas educativas que proporcionam mais oportunidades de estudo.

Os conteúdos são disponibilizados através de webconferência, mas há acompanhamento presencial do estudante uma vez por semestre, em que são realizadas duas provas presenciais no polo escolhido pelo discente no momento da sua inscrição.

