CSA realiza parada programada no abastecimento de água em Macapá

Serviço será realizado na madrugada do dia 9 de julho e deve durar 12h.

A Concessionária de Saneamento do Amapá, CSA, realizará, a partir da meia-noite da próxima terça-feira, 9, uma parada programada na Captação de Água do Rio Amazonas. A medida é necessária para a execução de melhorias que vão garantir mais segurança operacional e um aumento de até 5% na vazão de água enviada para tratamento e distribuição na capital.

Foram aplicadas técnicas modernas e inovadoras que usam ultrassom para identificar problemas. Os resultados mostraram fragilidade nas extremidades das tubulações das bombas que puxam a água do rio. Para preservar a integridade estrutural e funcional do sistema, será realizada a substituição das partes fragilizadas.

Estes são serviços preventivos, para assegurar a continuidade do abastecimento de água com qualidade e confiabilidade para as famílias amapaenses.

Durante a intervenção, que terá duração de aproximadamente 12 horas, o fornecimento de água será temporariamente interrompido em grande parte dos bairros de Macapá, com exceção dos que são atendidos por sistemas isolados.

A normalização do abastecimento ocorrerá de forma gradativa, com previsão de recuperação total em até 72 horas após o término da operação — tempo necessário para a pressurização completa da rede.

Bairros impactados: Trem, Nova Esperança, Santa Rita, Laguinho, Jesus de Nazaré, Central, Alvorada, Araxá, Beirol, Muca, Universidade, Santa Inês, Buritizal, Marco Zero, Equatorial, Pedrinhas, Novo Buritizal, Açucena, São José, Congós, Zerão, Vila dos Oliveiras, Embrapa, Pacoval, Pantanal, Renascer, Felicidade I e II, Novo Horizonte, Infraero I e II, São Lázaro, Morada das Palmeiras, Macapaba, Cidade Nova e Perpétuo Socorro.

Bairros não impactados: Cabralzinho, Brasil Novo, Fazendinha, Mestre Oscar, Floresta Tropical, Terra Nova e Conjunto Habitacional Miracema.

A CSA orienta que os moradores façam o uso consciente da água durante o período da parada e façam também a reserva de água para consumo durante o período da interrupção da distribuição. Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com o atendimento 24h pelo número 0800 086 0116.

04 de julho de 2025

