Cine Rock Itinerante chega a Ferreira Gomes

Nos dias 26 e 27 de abril de 2025 (sábado e domingo), a Escola Estadual Maria Iraci Tavares vai ser palco de uma oficina massa de roteiro e produção de vídeos!

Se liga! A oficina faz parte do projeto Cine Rock Itinerante, que mistura audiovisual e música, e foi contemplado pelo edital da Lei Paulo Gustavo edital 001/2024. Totalmente gratuita, com apoio do Ministério da Cultura, Governo Federal e Prefeitura de Macapá.

Quer aprender a criar histórias, filmar e editar seus próprios vídeos?

Então vem com a gente!

Onde? E.E. Maria Iraci Tavares – Ferreira Gomes/AP

Quando? 26 e 27 de abril de 2025

Horário: 08h às 20h

Chama a galera e compartilha essa ideia

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...