Emagreça sem academia: conheça os benefícios do treino funcional

Emagrecimento, aumento do condicionamento físico e da flexibilidade são algumas das vantagens do treinamento

Lívia Oliveira

Para muitas pessoas, inclusive artistas, a rotina da academia pode se tornar monótona e pouco eficaz. A solução é investir em treinamento funcional para queimar calorias e definir músculos. De acordo com o personal Alex Seixas, os benefícios do treino funcional vão muito além do emagrecimento.

“Aumento do condicionamento físico e da flexibilidade, fortalecimento muscular e ainda contribui para o combate à diabetes e a doenças coronárias”, explicou Alex. Ele ainda pontuou que é importante ser orientado por um profissional de educação física, na hora dos exercícios, para evitar possíveis lesões.

O especialista também indicou que a frequência mínima do funcional é de três vezes na semana, com tempo de 50 a 60 minutos por dia. Mas, fica o alerta, o tempo e os tipos de exercício podem variar conforme o organismo da pessoa e suas especificidades. Gostou da proposta do treino? Confira algumas dúvidas comuns.

O treinamento funcional substitui a musculação?

Alex: “Depende do seu objetivo. Se for emagrecer, ganhar condicionamento físico ou fortalecer a musculatura você pode sim substituir a musculação com o funcional. A diferença é que no funcional o indivíduo não vai conseguir uma hipertrofia (desenvolvimento ou crescimento excessivo) muscular completa. Para desenvolver peitoral, bíceps ou outra parte do corpo, você pode alinhar funcional e musculação”.

