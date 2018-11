Como evitar a exclusão de fotos e mensagens do WhatsApp a partir de 12 de novembro

Arquivos (Fotos e mensagens do WhatsApp) mais antigos que um ano passarão a ser apagados automaticamente a partir de 12 de novembro. Isso ocorre devido a uma alteração que faz parte de uma nova atualização do aplicativo na operação do conteúdo do backup.

É por isso que explicamos como evitar que esses arquivos sejam excluídos, de acordo com as dicas do Publimetro Colombia. Confira:

A primeira coisa que você deve fazer é ir até o Menu do aplicativo e procurar a opção Configurações e, em seguida, Conversas. Em seguida, pressione o botão Backup.

Selecionar a frequência com a qual deseja salvar as cópias de backup. Você também deve selecionar a conta do Google para salvar os arquivos.

Saiba mais no Metro Jornal