Virada Sustentável Manaus realiza lives com conteúdo zen, kids e cultural no Instagram

Para levar cultura, bem-estar e positividade para a população durante o período de isolamento social, a Virada Sustentável Manaus começa, nesta quinta-feira (2), uma maratona de lives em seu perfil no Instagram (@viradasustentavelmanaus). A iniciativa faz parte do projeto #EuViroManausdeCasa, que visa incentivar o público a utilizar os dias de quarentena para refletir sobre como reforçar as redes de transformação e impacto social existentes na cidade.

Maior festival de sustentabilidade da América Latina, a Virada Sustentável Manaus é correalizada pela Fundação Amazonas Sustentável (FAS), com apoio de um Conselho Criativo formado por mais de 50 organizações da sociedade civil que trabalham com ações educativas e socioculturais em prol da promoção de práticas saudáveis e sustentáveis na cidade.

Segundo a coordenadora do festival, Paula Gabriel, a proposta das lives é mostrar um pouco do que ocorrerá na sexta edição da mobilização, marcada para o segundo semestre do ano. “Estamos vivendo um momento de transformação e é muito importante que movimentos como a Virada se fortaleçam e sejam porta-vozes de iniciativas positivas, que inspirem a sociedade a pensar na coletividade. O #EuViroManausdeCasa é uma maneira de ajudar as pessoas a se conectarem e se ajudarem enquanto mantêm a distância necessária neste período de prevenção”, explica.

As transmissões ao vivo ocorrerão toda quinta-feira, em três horários, reunindo alguns dos artistas e projetos que estão envolvidos no festival para compartilhar suas ações e também realizar apresentações culturais.

A primeira live do dia será realizada às 8h, horário de Manaus, sempre com uma atividade zen, estimulando o relaxamento, autoconhecimento e harmonia para começar a rotina. A partir das 11h será a vez do público infantil, que poderá se divertir e aprender sobre temas diversos através de atividades lúdicas. Para encerrar, às 19h, uma atração cultural assumirá o perfil da Virada Sustentável Manaus promovendo a experiência de um show em casa.

Programação

A programação desta quinta-feira (2) começará com uma meditação para quem quer iniciar o dia mais leve e conectado com o seu ser. A atividade será conduzida pela coordenadora do festival, Paula Gabriel, que também fará uma partilha sobre a importância do autocuidado na quarentena.

A live kids terá a participação da cantora e compositora Lorena Psique, que interpretará no ukulele músicas autorais com temática infantil. E, à noite, o público poderá se divertir com a apresentação musical do vocalista e guitarrista da banda Vultos Viscerais, Thiago Smoker.

Na próxima semana, a primeira transmissão ao vivo será com a instrutora de yoga Cristine Rescarolli, professora do projeto Yoga no Bosque (@yoganobosque), que promoverá uma aula de yoga postural. A prática tem a finalidade de fortalecer e alongar os músculos, especialmente neste período com pessoas passando muito tempo no computador e no celular em casa.

Já o público infantil poderá conferir a live “Espaço Curupira Online”, na qual a analista de educação ambiental da FAS, Kelly Souza, promoverá atividades lúdicas sobre a preservação da fauna amazônica, entre elas, criação de desenhos de animais da região, contação de histórias e conscientização sobre a destinação correta de resíduos.

Confira o cronograma:

Quinta-feira (2)

8h – Zen – Meditação e partilha sobre a importância do autocuidado na quarentena (Paula Gabriel)

11h – Kids – Show com músicas autorais infantis (Lorena Psique)

19h – Cultural – Show de Thiago Smoker

Quinta-feira (9)

8h – Zen – Prática de yoga postural (Cristine Rescarolli)

11h – Kids – Espaço Curupira Online (Kelly Souza)

19h – Cultural – Atração musical a definir

