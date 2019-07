Virada Sustentável destaca a transformação social em Manaus

Os caminhos para sustentabilidade e a construção de uma cidade melhor são estimulados durante a Virada Sustentável, por meio de uma palavra de força: atitude. A mobilização desperta voluntários, parceiros e, principalmente, a população para colocar a “mão na massa”, como poderá ser visto, de sexta-feira (26) a domingo (28), durante a quinta edição do festival em diversas zonas da cidade.

A transformação social é o principal direcionamento da Virada Sustentável Manaus, que relaciona sustentabilidade com a busca por mudanças cotidianas, além de cultura, saúde, bem-estar e meio ambiente. São mais de 160 atividades, todas selecionadas a partir dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU).

No bairro Redação terão várias ações durante o festival. Uma delas é a “ColoRindo a Redenção”, realizada pelo Impact Hub Manaus, a Fundação Amazonas Sustentável (FAS) e a Sérgio Santos Arquitetura, em parceria com os projetos REUSA e TransformAÇÃO. O grupo realizará um mutirão de pintura das casas, em uma das ruas do bairro, com a participação dos moradores. Em paralelo a isso, será realizada a reforma da casa de uma integrante do projeto REUSA. A atividade será no sábado (27), das 8h às 17h, e a entrega da casa reformada ocorrerá no domingo (28).

As cores também tomarão conta da área conhecida como Rip Rap da Redenção, mas por meio do grafite. Membros da ONG TransformAÇÃO ensinarão a técnica no sábado, das 8h às 9h, na Rua São Vicente de Paula, s/n.

E que tal conhecer o bairro Redenção? O turismo social também está na agenda da Virada Sustentável Manaus. Um pequeno ‘tour’ vai mostrar os projetos sociais realizados na região (REUSA e TransformAÇÃO), assim como as instalações e melhorias que esses projetos trouxeram para a comunidade qualificando os moradores locais para receberem visitantes frequentemente.

Na Zona Leste, o projeto “Nosso Bairro” chega ao Monte das Oliveiras. Coordenado pela rede Global Shapers Manaus, a iniciativa ajudará a população local, de forma voluntária, a reformar uma área do bairro. Uma das principais atividades será a construção de um mobiliário urbano, no espaço designado com o uso do Plastijolo (tijolo feito a partir dos resíduos de plástico), além da limpeza e pintura do local. A ação será sábado (27), das 8h às 18h, na Rua Guarapuava, 73, Monte das Oliveiras.

Levar iluminação de baixo custo para comunidades isoladas, carentes ou distantes, em que não há iluminação alguma ou parcial, é a missão do projeto “Liter Box”. No sábado e domingo, a iniciativa será apresentada e iniciará a produção desse material na Casa das Artes (Rua José Clemente, 564, Centro), das 8h às 17h.

Afinal, o que é ODS?

Toda a concepção temática da Virada Sustentável Manaus é movida a partir dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU), que envolvem questões como igualdade de gênero, saúde e bem-estar, consumo e produção responsáveis, educação de qualidade, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, e erradicação da pobreza. Ações explicam e mostram o que são os ODS.

Direto ao ponto, o Caminhão Conhecendo os ODS estará sábado (27), das 8h às 18h, na Praça da Polícia, Centro de Manaus, para mostrar como os 17 ODS fazem parte da vida de cada cidadão através de diversas atividades. Terá orientações sobre saúde bucal, com prevenção de traumatismo bucal, exame e encaminhamento para tratamento odontológico; atendimentos de estética, enfermagem e biomedicina; oficinas de compostagem e de brinquedos feitos com materiais recicláveis; como preparar uma horta caseira; aulas de culinária sustentável com equipes do Consulado da Mulher; além de orientações sobre carreira, informações sobre elaborar um currículo e se preparar para uma entrevista, são algumas das diversas atividades que serão oferecidas ao público.

Outra forma de aprender sobre os ODS será através do Dr. Sábi Túdo que fará a intervenção itinerante “Aprendendo com ODS” em vários locais de mobilização. Entre eles, o Largo São Sebastião, Parque do Mindu, Bosque da Ciência e Reusa Redenção. A proposta é tirar dúvidas da população.

Empresas, universidades, órgãos públicos e membros da sociedade civil podem se aprofundar mais sobre o tema no “Talks – Conhecendo os ODS”, realizado em Manaus pela NTICS Projetos, de São Paulo, e patrocinado pela Whirlpool Corporation. A iniciativa apresentará experiências e cases de empresas e instituições que já atuam para promover os 17 ODS e a Agenda 2030. O encontro acontecerá sexta (26), no auditório do Palacete Provincial, das 8h30 às 11h.

“A Importância da Comunicação para a agenda dos 17 ODS da ONU” é o tema do encontro promovido pelo Portal do Movimento Popular, sábado e domingo, às 10h, no Largo São Sebastião.

Além disso, serão colados 17 tipos de cartazes na cidade, um para cada ODS, com as fotografias dos vencedoras do concurso fotográfico “ODS na Amazônia”. A atividade será das 10h às 13h, de domingo (28), no Rip Rap do Redenção.

Acessibilidade

Para garantir a inclusão do público com deficiência auditiva, a Virada Sustentável Manaus terá a presença de tradutores e intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (Libras) cobrindo atividades como shows, rodas de conversa, contação de histórias e espetáculos teatrais que acontecerão no Largo São Sebastião, no terminal 5 e no Parque Sumaúma.

Virada

A quinta edição da Virada Sustentável Manaus, via Lei de Incentivo à Cultura, tem patrocínio da Uber Eats, Bemol e CMPC, copatrocínio da Liberty Seguros e parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Além disso, possui colaboração da Whirlpool, Honda, Votorantim, Grupo Martins/IAMAR, World Animal Protection, Instituto Sabin, Shopping Manaus Via Norte, ARMOR Brasil, Local Hostel Manaus, Local Hostel Figueiredo, Secretaria de Estado de Cultura (SEC), Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMMAS), Agência Oto e Up Comunicação Inteligente.

É uma correalização do Instituto Virada Sustentável e Fundação Amazonas Sustentável (FAS), e realização Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania e Pátria Amada Brasil Governo Federal.

