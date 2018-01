Historiador fala sobre a fundação do município de Benjamin Constant

Em entrevista ao programa Alô Fronteira da Rádio Nacional do Alto Solimões, o historiador Luís Ataíde (Seu Lulu) falou sobre a fundação do município de Benjamin Constant, que completa 120 anos no dia 29 de janeiro.

Segundo Seu Lulu, o município recebeu diversos nomes, como “Remate de males” e “Vila Esperança“. Está localizado no sudoeste amazonense, às margens direita do Rio Javari, na mesoregião do Alto Solimões. Segundo a narrativa popular, o município de Benjamim Constant foi fundado por Rosa Ferreira de Souza, brava índia cambeba, natural do município de São Paulo de Olivença, que buscava um lugar para viver após a morte de seu esposo. Já para os pesquisadores e historiadores, a origem é em 1750, quando há registro da existência de um povoado, na foz do Rio Javari, fundado pelos jesuítas.

O nome foi dado por sugestão do general Cândido Mariano Rondon, quando chefiava a Comissão Mista de Letícia (1934 – 1938), em homenagem ao general Benjamin Constant Botelho de Magalhães, o incentivador do movimento de 15 de novembro de 1889, que proclamou a República.

A população da cidade é de 38.533 habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2014, isso fora a grande quantidade de peruanos e colombianos que moram e trabalham na cidade.

Saiba mais no player.