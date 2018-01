O Boticário tem perfumaria masculina e cuidados pessoais com descontos de até 40%

Clássicos da marca como Malbec Gold, Quasar Surf e Arbo Liberte são alguns dos mais de 350 produtos em promoção

Chegou a hora dos homens garantirem sua melhor versão para 2018 com preços imperdíveis. Mais de 350 produtos das linhas masculinas do Boticário estarão com descontos de até 40% entre os dias 22/01 e 14/02 (ou enquanto durarem os estoques). A promoção inclui itens de cuidados pessoais e toda perfumaria masculina da marca para compras nas lojas, com as revendedoras e ou no e-commerce (http://www.boticario.com.br).

Dentre os itens da promoção estão alguns dos itens mais desejados da marca, como Malbec Gold, Quasar Surf, Arbo Liberte, Uomini Black e Zaad Mondo. Para garantir ainda mais elogios neste ano, também estão com descontos as extensões de linha, como desodorantes, hidratantes corporais e sabonetes perfumados.

Mas as mulheres também podem continuar aproveitando a temporada de liquidação. As linhas de cuidados pessoais Nativa SPA e Cuide-se Bem estão com descontos de até 40% em loções Hidratantes, óleos de banho itens de cabelo. Para os cuidados com o cabelo, a opção é a Linha Match, com descontos de até 20%.

SERVIÇO:

Malbec Des. Colônia Gold

De: R$ 159,00

Por: R$ 139,00

• O exclusivo acorde Gold Âmbar e o álcool vínico transformam-se em uma fragrância sofisticada. Uma escolha surpreendentemente elegante e inovadora, capaz de atrair e despertar imaginações.

Quasar Surf Des. Colônia

De: R$ 99,90

Por: R$ 69,90

• Inspirada no mar, Quasar Surf é uma fragrância fresca e moderna para homens que não tem medo de encarar a onda perfeita.

Arbo Liberté Des. Colônia

• A energia das notas frescas e verdes combinada com o conforto das notas amadeiradas.

NORTE E NORDESTE

De: R$ 99,90

Por: R$ 69,90

DEMAIS REGIÕES:

De: R$ 109,90

Por: R$ 77,90

Men Combat BB Cream Hidratante Masculino

De: R$ 55,90

Por: R$ 44,90

• Hidratante com efeito tonalizante de cobertura leve, que disfarça discretamente imperfeições e reduz o brilho da pele.

Egeo Man Des. Body Spray

De: R$ 29,90

Por: R$ 17,90

• Pode ser usado para potenciar a colônia na pele ou para proporcionar uma perfumação mais leve.

Malbec Gold Des. Antitranspirante Aerosol

De: R$ 29,90

Por: R$ 20,90

• Oferece proteção diário com o aroma do Des. Colônia Malbec Gold.

• Evita a transpiração por até 48 horas.

• Jato seco e secagem rápida.

Nativa Spa Creme Acetinado Des. Corporal Ameixa

De: R$ 69,90

Por: R$ 54,90

• Forma um filme sobre a pele que proporciona hidratação intensa por até 48 horas.

• Promove toque de seda.

Nativa Spa Loção Des. Hidratante Corporal Açaí

De: R$ 34,90

Por: R$ 27,90

• Apresenta uma nova fórmula com gotas purificadas de quinoa, um óleo 100% puro que tem um grande poder de hidratação,

• Deixa a pele macia, suave e rejuvenescida.

Cuide-se Bem Loção Des. Hidratante Corporal Lavandinha, 200ml

De: R$ 27,90

Por: R$ 22,90

• Perfumação na medida certa

• Absorção rápida.

• 48h de hidratação.

Cuide-se Bem Sabonete em Barra Lavandinha

De: R$ 11,90

Por: R$ 9,90

• 2 unidades de 80g cada.

Match Fonte da Hidratação

Shampoo

De: R$ 29,90

Por: R$ 23,90

Condicionador

De: R$ 31,90

Por: R$ 24,90

• Previne contra pontas duplas.

• Protege contra o ressecamento.

• Máxima concentração de óleos para vitalidade e brilho.

• Fórmula de óleo de coco puro.

Sobre O Boticário

O Boticário é uma empresa do Grupo Boticário. Inaugurada em 1977, em Curitiba (Paraná), tem hoje a maior rede franqueada de cosméticos do Brasil, com 3.750 pontos de vendas em cerca de 1750 cidades brasileiras e mais de 900 franqueados. Líder no mercado de perfumaria, segundo o Instituto Euromonitor, seus produtos têm preços acessíveis, sofisticação e tecnologia de ponta. São mais de 850 itens, entre maquiagem, perfumaria e cuidados pessoais, como cremes, protetores solares, loções, desodorantes, shampoos, sabonetes, entre outros.