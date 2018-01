Mais de 1.800 credenciais para estacionamento de vagas especiais são emitidas em 2017

A credencial de vaga especial para estacionamento é um direito garantido por lei federal e regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), para facilitar a vida de idosos e pessoas com deficiência física. A Companhia de Trânsito e Transportes de Macapá (CTMac) emitiu no ano passado 1.842 credenciais para estacionamento de vagas especiais.

O município conta com cerca de 150 vagas especiais, distribuídas em áreas livres. O aposentado Alcides Ramos de Souza ressaltou a importância do uso da credencial. “É importante ter esse documento, ele nos ressalva quando chegamos aos estacionamentos prioritários. Uso com bastante frequência”.

Das credenciais emitidas, 1.390 foram para idosos e 452 para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O documento é emitido na hora e feito em nome da pessoa, na qual pode ser utilizada em qualquer veículo particular, mas só terá validade se o titular estiver presente, mesmo que não seja o condutor. Além disso, ele é de uso pessoal e intrasferível e tem validade de dois anos em todo território nacional.

A pessoa que deseja adquirir a Credencial de Estacionamento de Vaga Especial precisa ir ao quiosque da CTMac, no Amapá Garden, ou à sede da autarquia, com a seguinte documentação: CNH (original e cópia), comprovante de residência atualizado e o laudo médico (pessoas com deficiência). Estacionar em vagas especiais não sendo portador da credencial é considerado infração gravíssima, levando sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação e multa no valor de R$ 293,47.

Alessandra Lameira