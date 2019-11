Estão abertas as inscrições para a 2ª edição da Feira de Tecnologia e Inovação do Amapá

Macapá – O Instituto Insite – Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo, o Serviço Social da Indústria (SESI) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Amapá realizarão a 2ª edição da Feira de Tecnologia e Inovação do estado (Expotec). O evento é gratuito e vai acontecer no Teatro do SESI, no dia 30 de novembro, das 8h às 20h.

Neste ano, a feira contará com palestras, oficinas, rodas de conversa, exposições de trabalhos, hackathons, campeonato de jogos, arena geek, minicursos, maratonas, giro de profissões, ações culturais, sociais e muito mais. A Expotec também é uma oportunidade para o empresário conhecer propostas e soluções tecnológicas, tais como softwares, sites, aplicativos, entre outros.

Para participar da programação, basta se inscrever pelo site expotecamapa.com.br. O evento também vai dar visibilidade para trabalhos desenvolvidos por estudantes de todos os níveis (Fundamental, Técnico, Médio e Ensino Superior). Os projetos inscritos serão submetidos à avaliação da Associação Brasileira de Química – Regional Amapá e do Programa de Doutorado em Biodiversidade e Biotecnologia – PPG Bionorte e deverão ser enviados por meio do site abq-ap.org.br/eventos/expotec/.

A mostra é uma vitrine de ciência e tecnologia, que busca incentivar o espírito empreendedor em diversas esferas socioeconômicas. O objetivo é compartilhar conhecimentos, troca de experiências, conectar ideias, pessoas e empresas, visando o desenvolvimento de projetos de inovação.

A Expotec tem como intuito fortalecer as redes tecnológicas estaduais e regionais, além de desenvolver e consolidar a iniciação científica entre os estudantes e as instituições de ensino. É direcionada a estudantes, professores, pesquisadores, entidades públicas, empresas, público das áreas de tecnologia da informação, ciências, engenharias, entre outras correlacionadas.

Curtir isso: Curtir Carregando...