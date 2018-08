Tudo o que você precisa saber sobre reconstrução dos fios severamente danificados

Entrevista especial com Ricardo dos Anjos

Você não abre mão da tintura ou adora usar secador, chapinha e babyliss, mas está notando seus fios opacos, quebradiços e sem vida? Não precisa se desesperar! O Boticário convocou seu consultor expert Ricardo dos Anjos para tirar suas dúvidas sobre o assunto e para contar tudo sobre o Match SOS Reconstrução, último lançamento da marca.

Com uma supertecnologia de direcionamento inteligente de 10 aminoácidos e proteínas, que preenchem as falhas criadas por aplicação de produtos químicos, secador e outras técnicas de modificação dos fios, a linha oferece tratamento completo para os fios severamente danificados. Composta por shampoo, condicionador, máscara de tratamento, spray de proteína e óleo reconstrutor, Match SOS Reconstrução repara os fios severamente danificados em 15 dias. Confira a entrevista abaixo com o hairstylist Ricardo dos Anjos:

Como identificar um cabelo severamente danificado?

São os fios elásticos, frágeis, quebradiços, com pontas duplas e alto nível de porosidade e podem chegar até, em alguns casos, ao corte químico (explicação abaixo). Cabelos com química (coloração, descoloração e alisamentos) e que sofrem intervenções mecânicas (utilização de secador, chapinhas e babyliss principalmente) podem ser severamente danificados e identificados alto nível de ressecamento, falta de brilho e movimento.

O que é corte químico?

Quem já passou por esse pesadelo, sabe o quão importante é tratar os fios para que eles não cheguem ao ponto de se partirem sozinhos. O corte químico se dá quando abusamos da química ou dos procedimentos mecânicos (secador ou babyliss) e exigimos demais do cabelo. O excesso de procedimentos químicos como descoloração e alisamento com hidróxido de sódio podem sofrer quebra geral e agressiva e, quando isto acontece, chamamos de corte químico.

Qual é a diferença entre hidratação e reconstrução do fio?

A principal função da hidratação é a reposição de umidade e nutrientes nos fios, garantindo maciez, maleabilidade, alinhamento e suavidade para os cabelos. Efeitos como ressecamento, pontas duplas e falta de brilho são os que mais demandam hidratação.

Já a reconstrução é a reposição da massa dos fios: matérias como proteínas e aminoácidos são o que garantem a densidade aos fios, dando força e saúde. E são os cabelos elásticos, com alto nível de porosidade e quebra, que mais necessitam de reconstrução.

O que é direcionamento inteligente e como os aminoácidos e proteínas reparam os cabelos severamente danificados?

Enquanto as partes danificadas do fio possuem carga negativa, os aminoácidos possuem carga positiva, e por isso são atraídos direto para as “lacunas” do fio. Por serem moléculas muito pequenas, os aminoácidos têm a capacidade de permear o interior da fibra capilar tratando de dentro para fora. Já a proteína, por ser uma molécula maior, se deposita no exterior da fibra capilar tratando as regiões externas e danificadas do fio.

A combinação destes 2 ativos garante o tratamento do fio de forma direcionada e inteligente, repondo massa e densidade da fibra para fios recuperados, forte e resistentes novamente.

Conta para gente o segredinho da fórmula? Quais são os 10 aminoácidos?

Mapeamos os aminoácidos essenciais para a reconstrução da fibra capilar. São eles: Arginina; Ácido Aspártico; Glicina; Alanina; Serina; Valina; Prolina; Treonina; Histidina; Fenilalanina. Eles estão combinados na nossa fórmula, junto com proteína pura, para garantirmos a entrega da mais alta tecnologia no tratamento de reconstrução capilar.

Eu preciso usar todos os produtos da linha? Se sim, em qual ordem devemos aplicá-los no cabelo?

Sim! Os resultados são comprovados com o uso combinado dos produtos e os efeitos são potencializados com o uso contínuo da linha, ou seja, se você utilizar apenas um item o produto irá funcionar, mas não terá o mesmo resultado que o uso combinado com todos os outros itens conforme o resultado do nosso teste. A ordem é simples: Shampoo, Spray de Proteína, Máscara, Condicionador e Óleo Reconstrutor.

Porque é preciso usar a máscara e o condicionador e não só a máscara?

A máscara tem uma grande carga de ativos e tem alto poder de hidratação. Seu foco principal é entregar o tratamento dentro do fio (córtex). O condicionador entrega tratamento diário, com fórmula menos concentrada, entretanto é indispensável pois sua principal função é selar as cutículas garantindo que os ativos entregues pela máscara permaneçam dentro dos fios.

O que é o efeito lifting capilar do Spray de Proteína?

Chamamos de efeito lifting capilar revitalização, maciez, maleabilidade e brilho instantâneos.

Quem tem cabelo oleoso ou colorido pode usar a linha SOS Reconstrução?

Sim. A linha possui fórmulas balanceadas e foi testada por consumidoras para garantir a definição e nutrição dos fios sem deixá-los oleosos ou pesados. Além disso, podem ser utilizadas em cabelos coloridos sem restrição pois nenhuma das fórmulas de Match remove ou altera a coloração dos fios.

*os resultados foram obtidos através do uso combinado da linha SOS Reconstrução. Comprovamos que os efeitos dos produtos são potencializados com o uso contínuo.

