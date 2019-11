O Boticário reúne 3 grandes perfumistas e traz o frescor das uvas congeladas do Ice Wine para o novo Malbec Vert

A fragrância traz o DNA de Malbec associado a um frescor inédito na marca, ideal para a estação mais quente do ano

O Boticário traz uma grande novidade para o mês de novembro, que possui a combinação de nuances frescas e amadeiradas, o Malbec Vert. O lançamento vem para compor o portfólio da marca Malbec, uma das principais marcas de perfumaria masculina do mundo. Em parceria com a casa de fragrância Firmenich, o Boticário uniu o álcool vínico, característico do DNA de Malbec, com a sensação das uvas congeladas do Ice Wine, vinho obtido por meio de uma colheita especial sob temperaturas de -8ºC. O resultado: uma fragrância marcante, como todas de Malbec, mas com um toque de frescor.

O novo perfume teve inspiração em homens autênticos e que sempre estão em busca de novas escolhas e possibilidades, e, não é à toa, que a combinação dos ingredientes proporciona uma nova experiência olfativa que torna a fragrância atraente e confiante. “Lançar um novo Malbec é sempre um grande desafio! E para esta variante, nos desafiamos a encontrar o equilíbrio perfeito entre a força característica da marca com um frescor nunca antes trabalhado em Malbec. Conseguimos isso por meio de um processo que utilizou uvas congeladas que dão origem ao Ice Wine e que são colhidas em poucas horas no primeiro momento da manhã”, comenta Diego Felipe Costa, gerente da Categoria de Perfumaria da marca.

Com um design sofisticado a embalagem traz tons de verde que são tendência na perfumaria mundial. As cores aparecem também no nécessaire, elaborado exclusivamente para acompanhar o lançamento. O detalhe do zíper invertido com acabamento emborrachado e resistente à água, traz um diferencial para o acessório.

SUSTENTABILIDADE

*Quando a sua fragrância acabar, você pode colaborar com o maior programa de logística reversa do país: o Boti Recicla. Todas as mais de 3.700 lojas da marca estão preparadas para direcionar esse resíduo para as quase 35 cooperativas homologadas, que fazem a seleção e a reciclagem dos materiais. Trata-se do maior programa de logística reversa em pontos de coleta do País. Pelo programa, todas as embalagens vazias são recolhidas, descaracterizadas e encaminhadas para cooperativas de catadores e parceiros locais, que gerenciam os resíduos. A ação visa à redução dos impactos ambientais e envolve consumidores, franqueados, consultores, colaboradores e fornecedores.

Um exemplo prático dessa preocupação é o uso de vidro reciclado na confecção de itens que decoram as lojas-ânfora, o novo conceito de loja do Boticário, atualmente presente no Rio de Janeiro, em Curitiba, Fortaleza, Salvador e São Paulo. Essas peças decorativas fecham o ciclo do vidro, que é o resultado do recolhimento de frascos pós-consumo.

Serviço:

Malbec Vert

Preço: R$159,90

Saída: Verbena, Grapefruit, Limão, Pimenta Preta, Salvia, Pimenta Sichuan

Corpo: Lima, Lavandin, Neroli, Folhas de Violeta

Fundo: Amber, Guaiaco, Labdanum, Musk, Sândalo

Necessaire Malbec Vert

Preço: R$39,90

Feita em Náilon e Mesh

Tamanho: Comprimento 20,5 X Largura 10,5 X Altura 11 cm

Sobre O Boticário

O Boticário é uma empresa brasileira de cosméticos, unidade de negócios do Grupo Boticário. Inaugurada em 1977, em Curitiba (Paraná), a marca tem a maior rede franqueada de cosméticos do país com mais de 3.700 pontos de venda, em 1.750 cidades brasileiras, e mais de 900 franqueados. Presente em 15 países, há mais de 40 anos desenvolve produtos com tecnologia, qualidade e sofisticação – seu portfólio tem mais de 850 itens de perfumaria, maquiagem e cuidados pessoais. Comprometido com a beleza das pessoas e do planeta, O Boticário não realiza testes em animais e investe na melhoria contínua de produtos e processos para torná-los cada vez mais sustentáveis. O programa de logística reversa da marca, o Boti Recicla, é um dos maiores do país em pontos de coleta – em todas as lojas os consumidores podem devolver as embalagens vazias, que são encaminhadas para a reciclagem correta. Outro exemplo de cuidado em toda a cadeia é a fábrica de cosméticos de Camaçari (BA), a primeira do segmento a receber o certificado LEED de construção sustentável no Brasil.

Aprecie a boa música da Amazônia>

Curtir isso: Curtir Carregando...