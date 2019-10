Beauty artist dá dicas para cuidados com os cabelos durante o verão

Nós sabemos que durante o verão, os cabelos podem sofrer tanto quanto a nossa pele devido a exposição exagerada a combinação inevitável ao sol. Para te ajudar a manter os cabelos saudáveis disponibilizamos alguns trechos da entrevista concedida pelo beauty artist Ricardo dos Anjos ao O Boticário, que reúne dicas incríveis de como cuidar do cabelo durante essa estação.

Cabelo também precisa de protetor solar?

“Sim! A exposição solar excessiva pode causar diversos efeitos colaterais nos fios, como o ressecamento, a quebra e o desbotamento do cabelo, especialmente os coloridos. Chapéus e bonés também são bem-vindos, mas o segredo é investir em uma fórmula que tenha filtro UV mas não deixe os fios pesados, como o Match SOS Reconstrução Óleo Reconstrutor. Além de proteção térmica e UV, é enriquecido em proteína e aminoácidos para deixar os fios recuperados, fortes e resistentes novamente.”

Acabo abusando dos fios com os banhos de água com cloro da piscina. Qual a melhor forma de prevenir os danos que eles causam no fio?

“Uma boa forma de evitar os danos é enxaguar os fios com água doce e secá-los com uma toalha logo após o mergulho. Mas é importante fazer uma hidratação bacana, pois é ela quem permite os fios a terem uma maleabilidade e maciez, uma vez que garante que a água fique dentro do córtex capilar. Vale investir em um combo de shampoo, condicionador e máscara capilar que deixam os fios hidratados sem perder a leveza. O combo que eu mais gosto para essa situação é o de Match Fonte da Hidratação, que previne pontas duplas, protege contra o ressecamento e hidrata profundamente desde a primeira aplicação”

Em ambientes úmidos, assim que os meus fios secam eu fico com bastante frizz. Isso é normal?

“Várias as coisas podem levar ao frizz, além dos ambientes úmidos, como torcer os fios com a toalha e usar água quente nos fios. Para evitar isso, é legal usar um produto que sela a cutícula dos fios formando uma película protetora contra a umidade, como o Match Patrulha do Frizz Sérum Capilar.”

Gostou das dicas? Então, anota todas as suas dúvidas para tirá-las pessoalmente com o embaixador da linha Match de O Boticário.

Salve essa data: dia 15 de outubro Ricardo dos Anjos estará em Macapá.

