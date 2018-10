Lar Batista Janell Doyle realiza festival de sorvete em Manaus

Para encerrar as comemorações do mês das crianças, o Lar Batista Janell Doyle realizará, no próximo dia 27, o evento beneficente ‘Festival de Sorvete’. A programação ocorrerá das 16h às 19h, no Instituto Batista Ida Nelson, localizado na Av. Jornalista Humberto Calderaro Filho, 447, Adrianópolis.

Além de diferentes opções e sabores de sorvete, a ação terá buffet infantil e sobremesas variadas. O público também poderá se divertir em atividades de lazer e recreação, como teatro, fotos com cenário e oficinas de grafite, skate e missanga.

“É uma excelente oportunidade de reunir a família para um dia de diversão, com objetivo maior de ajudar o próximo. Toda a renda arrecadada no festival será revertida para a manutenção do abrigo, garantido a continuidade de nossas ações e a qualidade de vida dos acolhidos. Agradecemos a parceria do Instituto Batista Ida Nelson, que está nos apoiando na realização do evento”, ressalta a diretora da instituição, Magaly Araújo.

O Lar Batista Janell Doyle é um dos principais abrigos institucionais da região Norte do Brasil. Inaugurado em 1996, realiza um trabalho de acolhimento voltado para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

Os ingressos para o ‘Festival de Sorvete’ estão à venda ao valor de R$ 20 para um acesso e R$ 50 reais para três acessos. Cada acesso dá direito a 5 sorvetes. Os interessados já podem adquirir o passaporte no local do evento ou no Lar Batista Janell Doyle, na Rua Igarapé do Mauá, no bairro Mauazinho. Também é possível solicitar a compra através do telefone (92) 99214 8949.