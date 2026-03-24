3° Festival Independente de Curtas de Ficção está com inscrições abertas até 31 de maio

Festival promove mostra competitiva, formação gratuita e valorização de talentos locais, regionais e nacionais

O Festival Independente de Curtas de Ficção do Amapá (FICÇA) chega à sua terceira edição com inscrições abertas de 1° de março a 31 de maio, consolidando-se como um dos principais espaços de fomento à produção audiovisual independente no estado. A iniciativa tem como objetivo criar um ambiente de produção, exibição e debate voltado ao cinema amapaense, por meio de uma mostra competitiva de obras autorais.

O festival busca incentivar a criação e a circulação de curtas-metragens de ficção em âmbito local, regional e nacional, oferecendo visibilidade e reconhecimento a produtores, atores, técnicos e demais profissionais do setor. Além da exibição dos filmes, o FICÇA também contribui para a formação de novos talentos, ampliando o acesso ao audiovisual e fortalecendo a cadeia cultural.

Nesta edição, o projeto inclui uma série de atividades formativas gratuitas. Entre elas, está a Oficina de Cinema no Celular, voltada para 25 participantes com idades entre 12 e 16 anos, no município de Porto Grande. Também serão ofertadas a Oficina de Direção Cinematográfica, em Macapá, e a Oficina de Direção de Arte Cinematográfica, em Ferreira Gomes, ambas destinadas a jovens e adultos a partir de 18 anos, com 25 vagas cada.

Outro destaque é a criação de uma plataforma online permanente, que reunirá o acervo do festival e ficará disponível para estudantes, pesquisadores, professores e apreciadores do audiovisual, ampliando o alcance das produções exibidas.

A mostra competitiva contará com diversas categorias de premiação, incluindo Melhor Filme do Festival, Melhor Filme Regional, Filme Popular, Melhor Direção, Melhor Roteiro, além de reconhecimentos para atuação, direção de arte, trilha sonora, fotografia, montagem e elenco.

De acordo com a coordenadora do projeto, Débora Bararuá, o festival cumpre um papel essencial no fortalecimento da identidade cultural e no incentivo à produção independente. “O FICÇA é mais do que uma mostra de filmes, é um espaço de encontro, formação e reconhecimento. Nosso objetivo é dar visibilidade aos talentos e estimular que mais pessoas se vejam como protagonistas da cena audiovisual”, destacou.

Com a proposta de democratizar o acesso ao cinema e incentivar a produção autoral, o FICÇA reafirma seu compromisso com o desenvolvimento cultural do Amapá e a valorização de novas narrativas.

Este projeto foi aprovado no Edital de Chamamento nº 001/2024 – SECULT/PNAB, contando com patrocínio do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, e apoio do Conselho Estadual de Política Cultural. A gestão dos recursos é realizada pela Secretaria de Estado da Cultura do Amapá (SECULT/AP), vinculada ao Governo do Estado. A produção e execução são da Cooperativa de Trabalho Arte e Cultura Imagem e Cia, com representação da Produtora Amazônia Criativa.

Link para o regulamento e inscrições:

https://ficcaamapa.wixsite.com/ficca

Fotos: arquivo do projeto

Atendimento à imprensa: Mary Paes (96)99179-4950

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