Tóquio: Evandro e Bruno Schmidt avançam às oitavas no vôlei de praia

Dupla brasileira venceu, de virada, os poloneses Bryl e Fijalek



A dupla brasileira de vôlei de praia Evandro e Bruno Schmidt venceu, de virada, nesta sexta-feira, os poloneses Bryl e Fijalek, com parciais de 19/21, 21/14 e 17/15. O confronto foi realizado no Parque Shiokaze, na capital Tóquio. Com este triunfo, eles asseguraram a classificação para as oitavas de final na Olimpíada.

Os adversários na próxima fase do torneio olímpico serão definidos após os jogos de outras seleções. A fase de grupos encerrará na madrugada deste sábado (31).

No primeiro set, apesar do equilíbrio, os europeus levaram a melhor. Os brasileiros chegaram a abrir três pontos de vantagem (10 a 7), porém Bryl e Fijalek reagiram e viraram o jogo (14 a 13). Evandro e Bruno não se deram por vencido e voltaram a ficar à frente no placar (18 a 17). Quando parecia que a dupla brasileira já havia passado pelo pior, cedeu a vitória para o adversário, perdendo por 21 a 19.

Já no segundo set, o Brasil começou com mais desenvoltura e conseguiu cinco pontos de diferença (10×5). Em seguida, os brasileiros foram ainda mais assertivos, fazendo 15 a 6. Esta superioridade seguiu até o final, encerrando esta etapa em 21 a 14 a favor do país.

O terceiro set foi bastante emocionante. Do início ao fim, as equipes se alternavam na frente no placar. A maior diferença foi de dois pontos, que rapidamente era sacada por quem estava perdendo. O desfecho foi positivo para Evandro e Bruno Schmidt, que venceram por 17 a 15.

EBC

