Interdistrital: 19 times disputam vagas na seletiva do distrito de Carapanatuba

A Coordenadoria Municipal de Esporte e Lazer (Comel) continua a seletiva do 42º Torneio de Futebol Interdistrital de Macapá. Neste fim de semana, nos dias 1º e 2 de setembro, a seletiva será no distrito de Carapanatuba. Ao todo, 19 times disputam as quatro vagas para a grande final.

Os jogos serão na comunidade do Ipixuna Miranda, das 8h30 às 18h. Além de vaga na final, os 12 times masculinos e 7 femininos buscam a premiação de R$ 1 mil, para o primeiro lugar; e R$ 700,00, para o segundo colocado.

Segundo o regulamento, serão 25 participantes de cada time. As etapas eliminatórias são coordenadas pela Comel com a equipe técnica e mais 8 árbitros, divididos nas partidas. Nas semanas seguintes serão escolhidos os representantes dos distritos do Bailique, Matapi, Fazendinha, Santa Luzia do Pacuí, Pedreira e Maruanum.

Cássia Lima