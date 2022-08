Coletivo artístico local coordena o primeiro Festival Literário de Macapá

O evento conta com a participação de mais de 80 artistas amapaenses, de diversos segmentos.

Acontece entre os dias 18 a 21 de agosto, o primeiro Festival Literário de Macapá, comandado pelo Coletivo Juremas, com o objetivo de consolidar e promover o incentivo e difusão da leitura na capital amapaense.

O fomento para a realização desse projeto literário vem por meio da emenda parlamentar do deputado federal, Camilo Capiberibe, sendo deliberada pela Fundação Municipal de Cultura (Fumcult). A entrega simbólica do cheque no valor de 155 mil para a realização do Festival foi realizada em evento aberto no Mercado Central de Macapá, na manhã desta segunda-feira (15), com a presença do prefeito Antônio Furlam, Claudia camargo Capiberibe, representando naquele ato o Deputado federal Camilo Capiberibe, a vereadora Janete Capiberibe e a representante da produtora Ói Nóiz Akí, Adriana Rodrigues, entre outras autoridades e nomes da literatura Amapaense.

O Festival objetiva fomentar e promover o incentivo e difusão da leitura na capital amapaense. A abertura oficial do FLIMAC 2022 será na Universidade Federal do Amapá. Os demais dias do evento serão realizados em espaços que oportunizem a ampla participação dos moradores da cidade.



A produção do 1º FLIMAC está sob a coordenação do Coletivo Juremas e da produtora Ói Nóiz Akí. De acordo com a organização do Festival, a proposta é divulgar obras de escritores locais, facilitar o acesso de toda a população a esses escritores, incentivando o hábito da leitura.



“Temos escritores de alto nível aqui, mas sabemos que eles não têm a visibilidade necessária, o Festival se coloca como uma ponte entre autores e sociedade”, pontuou Andrea Lopes, porta-voz do evento pelo Coletivo Juremas.



O Festival é o primeiro realizado em Macapá e portanto coloca a capital do meio do mundo no circuito nacional de festivais literários, o que pode gerar um olhar atento da população e dos governantes para o setor do livro, leitura e literatura por aqui.

Para a Vereadora Janete Capiberibe, a importância de eventos como o FLIMAC se justifica na valorização dos escritores e da cultura local pelo público daqui.



“Nossa população carece de eventos culturais gratuitos, a realização do primeiro festival literário pode mudar esse cenário na nossa cidade e estado”, disse a vereadora.

Sobre o Coletivo Juremas

O grupo amapaense existe desde setembro de 2018 e reúne artistas de talentos variados, com ênfase na poesia e na música. O grupo promete alimentar a efervescência cultural e artística no estado, apresentando performances na capital e no interior, estendendo o acesso à arte também nas áreas periféricas da cidade de Macapá.

