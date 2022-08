Poetas Azuis lançam single e clipe ‘Amores Ao Sol’

Este é o primeiro trabalho do grupo a chegar nas plataformas de streaming.

O grupo lítero-musical, Poetas Azuis, que este ano completa 10 anos de criação, lança no dia, 19, o single ‘Amores ao Sol’, canção inédita que faz parte do primeiro EP do grupo intitulado ‘O Amor Mora Aqui’, que será lançado ainda este ano. A canção contará também com um registro audiovisual no YouTube. O trabalho estará disponível nas plataformas de streaming a partir do meio-dia da próxima sexta-feira,19.

A canção é inspirada livremente no romance do escritor e poeta goiano, Lucão, que narra o encontro entre dois peregrinos nos caminhos de Santiago de Compostela e suas descobertas no amor. ‘Amores Ao Sol’ tem letra de Pedro Stkls, citação de poema de Lucão e melodia de Vinicius Bastos.

‘Este é um trabalho feito pensando nas possibilidades que são os locais onde o amor pode morar, e todos poderão sentir isso ouvindo está canção e as outras que estão vindo aí’, comenta Pedro Stkls.

Este trabalho foi composto em 2019, e gravado no final do ano passado com recursos da Lei Aldir Blanc e Circula Amapá. A produção musical do EP é de Manoel Cordeiro, que trouxe a pegada eletrônica e o som marcante da sua guitarra para a trabalho dos Azuis. Quem assina a produção executiva é a Duas Telas Produtora Cultural, que é também responsável por gerenciar a carreira do grupo.

Serviço:

Lançamento Amores Ao Sol

Dia 19, meio-dia

Pre-save: https://onerpm.link/396156418389

YouTube: https://youtube.com/c/PoetasAzuis

Ficha técnica:

Uma Produção Fonográfica DUAS TELAS PRODUTORA CULTURAL

Direção Musical MANOEL CORDEIRO

Produção Executiva SUSANNE FARIAS

Direção Geral JOSIMAR BARROS

Direção de Arte RENATO CARVALHO

Assistente de Produção MATHEUS MENDES

Preparação Vocal ARIEL MOURA

Gravado nos Estúdios TARUMÃ (AP) e MC DA AMAZÔNIA (SP)

Mixado por JORGE LUIZ

Masterizado por PEDRO GARCIA

