2º Festival Caju de Leitores é símbolo de valorização da escrita e cultura indígena

Pelo segundo ano consecutivo, o Festival Caju de Leitores leva à Oca Tururim, na Aldeia Xandó, Terra Indígena da Barra Velha, vizinha de Caraíva, distrito de Porto Seguro (BA), um evento de valorização escrita e da cultura indígena. Por meio de rodas de conversas, contação de histórias, danças, grafismos e ilustrações, o Festival abre espaço e promove o conhecimento sobre os povos originários, mostrando a arte e a oralidade como perpetuação das expressões culturais.

“A importância da arte originária, da continuidade das tradições, a publicação de suas histórias e a inserção de artistas indígenas no mundo da literatura e das artes visuais são ferramentas que colaboram na visibilidade das lutas e resistências dos povos indígenas”, ressalta Joanna Savaglia, organizadora do Festival.

Segundo Joanna, estas iniciativas estão ganhando força junto aos espaços de saber. “E contribuem imensamente para a sociedade ampliar sua visão além do que já conhece. O Festival CAJU de Leitores tem orgulho de ser um desses espaços”, declara.



2023

Do dia 4 a 7 de setembro desse ano, o Festival recebe autores renomados como o escritor, professor e ativista indígena Daniel Munduruku, que está atuando na novela Terra e Paixão, exibida na faixa das 21hs na Rede Globo; escritora, cordelista, terapeuta holística, contadora de histórias, palestrante e oficineira, Auritha Tabajara; e a poeta, escritora, palestrante, curadora e pesquisadora de literatura indígena, TrudruáDorrico que serão recepcionados pelo escritor e líder indígena Sairi Pataxó.



A extensa programação ainda conta com a artista plástica, professora e ilustradora Arissana Pataxó; o professor indígena e mestrando em Linguística e Línguas Indígenas, Awoy Pataxó; guardião da pintura ancestral de seu povo, artista plástico, terapeuta comunitário integrativo, comunicador, modelo fotográfico e tatuador, JanaronUhây Pataxó, ex-participante do reality show No Limite.



Mais Convidados

O evento ainda terá a participação da pajé da aldeia Pataxó Novos Guerreiros, em Porto Seguro, Japira Pataxó; da mestre em Geografia e doutoranda em Estudos Linguísticos, poeta, escritora, compositora, contadora de histórias e palestrante, Marcia Kambeba, da professora indígena, especialista em História e Cultura afro-brasileira e africana e mestrando em Ensino e Relações Étnico-Raciais, Adriana Pesca; e das representantes da Rede Oxe, rede estadual de bibliotecas comunitárias.



A programação também será agraciada pela presença da comunidade nativa e indígena local, integrantes do Porto do Boi, como a liderança indígenaTapy Pataxó e as anciãs Maria Coruja, da Aldeia Pará e Japira Pataxó, que lançou recentemente o livro Saberes dos Matos Pataxó, já esgotado; do Coletivo Caraíva Sem Assédio; e dos Marujos Pataxó, Sambadores e Sambadeiras da Aldeia Barra Velha. (Confira a programação abaixo).

O Festival CAJU de Leitores é gratuito e tem patrocínio do Instituto Cultural Vale e da MMB Metals com incentivo da Lei Rouanet, Ministério da Cultura. Mais informações sobre o evento pelo site www.cajuleitores.com.br e pelo Instagram @cajuleitores.

SERVIÇO

2º Festival Caju de Leitores

Local: Oca Tururim, Caraíva, Porto Seguro, Bahia

Data: De 4 a 7 de setembro

Horário: Das 9h às 18h

Sobre o evento: O Festival Caju de Leitores é um encontro anual de literatura e cultura indígena, que acontece na Oca Tururim, na Aldeia Xandó, Terra Indígena da Barra Velha, vizinha de Caraíva, Porto Seguro (BA). Rodas de conversas, contação de histórias, danças, grafismos e ilustrações, são algumas das atividades realizadas nos quatro dias de evento da Oca Tururim. O evento é gratuito e aberto a qualquer faixa etária.

PROGRAMAÇÃO FESTIVAL CAJU DE LEITORES

Dia 4 – segunda-feira – Oca Tururim

15h – Abertura

16h – Awê Pataxó

17h – Apresentação Teatral – Fogo de 51, com Escola Indígena Barra Velha

18h – Daniel Munduruku, Raoni Pataxó e Tapy Pataxó

Dia 5 – terça-feira – Oca Tururim

9h – Abertura

9h15 – Auritha Tabajara conta Histórias

10h – Marcia Kambeba e Janaron Pataxó

11h – Grafismo com Janaron Pataxó

Das 12h às 14h – Intervalo

15h – Atividade Livre: autógrafos, fotos e entrevistas

16h – Daniel Munduruku e Arissana Pataxó

17h – TrudruáDorrico e Janaron Pataxó

18h – Apresentação Musical – Marujos Pataxó Sambadores e Sambadeiras da Aldeia Barra Velha

Dia 6 – quarta-feira – Oca Tururim

Das 8h às 11h – Desfile Cívico

Das 12h às 14h – Intervalo

15h – Atividade Livre: autógrafos, fotos e entrevistas

16h – Homenagem ao ValdemySisnande – Roda de Conversa com Edite, Edilza, Edinho, Lomanto e Biriba

17h – Lute como a Língua Patxohã, com Awoy Pataxó, Raoni Pataxó e Arissana Pataxó

18h – Contação de Histórias com Japira Pataxó, Maria Coruja e Dona Joana (em torno da fogueira)

Dia 7 – quinta-feira – Oca Tururim

9h – Abertura

9h15 – Japira Pataxó e Auritha Tabajara

10h – Contação de Histórias com Adriana Pesca e Sairi Pataxó

11h – Ilustração com Arissana Pataxó

Das 12h às 14h – Intervalo

15h – Atividade Livre: autógrafos, fotos e entrevistas

16h – Letramento indígena em Bibliotecas Comunitárias – Roda de Conversa com Rede Oxe de Bibliotecas Comunitárias do Estado da Bahia

17h – A oralidade e a escrita para o protagonismo jovem em ações socioambientais – Roda de Conversa com Coletivo Jovem MukáMukaú e Coletivo Caraíva Sem Assédio

18h – Encerramento com Roda de Leitura (trechos de livros)

