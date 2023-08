Festival de Cinema da Amazônia – Olhar do Norte encerra com a entrega de 21 prêmios em três mostras competitivas

Em sua quinta edição, evento contou com 50 filmes e bateu recorde de público nas sessões realizadas no Teatro Amazonas

O Festival de Cinema da Amazônia – Olhar do Norte encerrou sua quinta edição como começou: com o Teatro Amazonas lotado, na última sexta-feira (25/08), em Manaus (AM).

Dedicado às produções da Amazônia Legal em suas principais mostras, mas também aberto aos filmes de todos estados brasileiros na Mostra Outros Nortes e infanto-juvenis na Mostra Olhinho (não-competitiva), o festival teve uma programação com 50 filmes e distribuiu 21 prêmios. Toda programação foi gratuita.

Pelo segundo ano consecutivo, a sala de espetáculos do Teatro Amazonas ganhou um telão para quatro dias de exibições de filmes amazônicos nas principais mostras competitivas – Amazônia e Olhar Panorâmico. A competição também ocorreu do lado de fora do espaço cultural, com fila dos público para garantir um lugar, especialmente nas sessões noturnas. “Esta edição representa uma mudança de patamar do festival, tanto da quantidade de público, quanto entre os realizadores e cineastas, participantes da programação, parceiros, e todos envolvidos direta e indiretamente. Sentimos o quanto as pessoas passaram a compartilhar do mesmo amor que a gente tem pelo festival, muita gente adotou o festival”, fala Diego Bauer, diretor artístico.

Em entrevista ao Estúdio Cine Set/ Sonoraplay, montado no hall do Teatro Amazonas nos dias do evento, o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, reforçou a importância da conexão entre o Teatro Amazonas e o audiovisual. “Precisamos parabenizar os produtores da Amazônia que colocaram seus filmes para serem projetados nessa belíssima casa, que é o Teatro Amazonas, que representa muito na cultura do nosso Estado,e também a organização do festival, apoiadores, parceiros, todos envolvidos. De antemão, espero que a gente consiga repetir esse feito nos próximos anos, disse.

Entre os 21 prêmios distribuídos, 13 deles foram para a Mostra Amazônia, principal mostra competitiva somente com curtas-metragens da Amazônia Legal. Tanto a Mostra Outros Nortes quanto a Mostra Olhar Panorâmico tiveram quatro prêmios, cada uma das mostras.

O 5º Festival de Cinema da Amazônia – Olhar do Norte é uma realização da Artrupe Produções, com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, em parceria com o Cine Set.

5º Festival de Cinema da Amazônia – Olhar do Norte

Confira o os vencedores da edição

Mostra Amazônia

Melhor filme (voto popular): Ela mora logo ali

Melhor som: Héverton Batista, por Revoada

Melhor direção de arte: Francisco Ricardo, por Alexandrina – um relâmpago

Melhor direção de fotografia: Reginaldo Tyson, por Controle

Melhor montagem: Lorena Ortiz, por Maués, a garça

Melhor atuação 1: Agrael de Jesus, por Ela mora logo ali

Melhor atuação 2: Rafael César, Controle

Melhor roteiro: Fabiano Barros e Rafael Rogante, por Ela mora logo ali

Melhor direção: Keila Sankofa, por Alexandrina – um relâmpago

Menção honrosa 1: Uma mulher pensando

Menção honrosa 2: Cabana

Prêmio especial do júri: Cem Pillum

Melhor filme: Ela mora logo ali

Mostra Outros Nortes

Melhor filme (voto popular): Big Bang

Menção honrosa: Soberane

Menção honrosa: Solos

Melhor filme: Big Bang

Mostra Olhar Panorâmico

Melhor filme (voto popular):Prazer, Ana

Menção honrosa: Yuri u xëatima thë – A Pesca com timbó

Menção honrosa: Prazer, Ana

Melhor filme: La Creacion

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...