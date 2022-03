Mais de 22 mil atendimentos a refugiados e migrantes venezuelanos em Manaus são realizados

A Organização da Sociedade Civil (OSC) Hermanitos, que promove ações em prol de refugiados e migrantes venezuelanos em Manaus, visando o acolhimento e a integração na sociedade local, com apoio para recomeçarem suas vidas com dignidade, completou, nesta semana, três anos de atuação com resultados expressivos. Entre os quais, mais de 22 mil atendimentos, capacitação de mais de 2,5 mil pessoas, mais de mil cursos, sendo 493 de português, entrega de mais de 15 mil cestas básicas, mais de 8,3 mil famílias cadastradas, entre outras atividades.

A instituição realiza suas ações com apoio dos parceiros: Fundação Pan-Americana para o Desenvolvimento (PADF), por meio do Programa Integrando Horizontes e financiamento do Escritório de População, Refugiados e Migração (PRM) do Departamento de Estado dos Estados Unidos, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), o Ministério Público do Trabalho (MPT), e o Fundo de População das Nações Unidas, que é um dos membros da ONU.

Entre as iniciativas realizadas, destaque para o Programa Integrando Horizontes com várias atividades nas áreas da saúde, educação, emprego e de socialização entre brasileiros e venezuelanos. Só em 2021, por meio do programa, foram cadastrados mais de 880 currículos, sendo que 293 pessoas foram encaminhadas para oportunidades de emprego e 83 garantiram trabalho remunerado. Além disso, a iniciativa beneficiou 55 empreendedores venezuelanos com consultoria, capacitação e apoio em seus negócios.

A ACNUR também teve papel importante nas ações desenvolvidas pelo Hermanitos, como a doação de mais de 5,5 mil cestas básicas, a realização de mais de 340 capacitações e 410 cursos de habilidades, beneficiando mais de 760 migrantes e refugiados venezuelanos na capital amazonense. Ao todo, foram mais de quatro mil pessoas atendidas com o apoio da ACNUR.

Já em 2022 outra parceria importante do Hermanitos está sendo realizada com o MPT, desenvolvendo o projeto “Mujeres Fuertes”, também com o apoio da ACNUR, que está beneficiando 50 venezuelanas com capacitações, consultorias, doação de cestas básicas e incentivo ao empreendedorismo.

Outros projetos de destaque promovidos pelo Hermanitos é o “Arte das Unhas” que capacitou 20 mulheres e fez a doação de bicicletas e kits para realizar o serviço de manicure; o projeto “Aroma Venezuelano” com a doação de kits e de um carrinho para 20 empreendedoras, que vendem café no centro de Manaus; o “Hermanitos na Praça” que promove ações culturais e de integração entre brasileiros e venezuelanos, na praça localizada em frente à sede da instituição; o “Ginga Hermanitos” que oferece aulas gratuitas de capoeira para crianças; o “Trabalho Muda Tudo” desenvolvendo várias ações para sensibilizar empresas buscando garantir vagas de trabalho; o “Sopão Solidário Hermanitos” que distribui, todo sábado, em torno de 300 copos grandes de sopa para venezuelanos e pessoas em situação de vulnerabilidade social”, entre outros.

“Nada disso seria possível sem o apoio de parceiros e de voluntários, que estão conosco nessa corrente do bem. No início, enfrentamos muitas dificuldades, tivemos que arcar com várias despesas sem o apoio de ninguém. Agora temos a honra de atender centenas de irmãos venezuelanos em nossa sede, promovendo acolhimento e uma série de atividades para garantir empregabilidade, capacitações e apoio ao empreendedorismo”, disse o diretor presidente da instituição, Túlio Duarte.

Outras atividades importantes realizadas pelo Hermanitos, segundo ele, são a realização das brigadas de saúde com campanhas de vacinação, consultas de exames e ações preventivas, realizadas em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. “Além disso, também apoiamos na elaboração e cadastro de currículos, orientações para primeiro emprego, jovem aprendiz, apoio para a emissão de documentos, atendimento psicossocial e, por meio das parcerias, também buscando aproveitar oportunidades de encaminhamento para postos de trabalho em outros estados e muitas outras iniciativas para que nossos irmãos venezuelanos possam ter uma melhor qualidade de vida em Manaus”, comentou Duarte.

