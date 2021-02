Estranha rocha pontiaguda descoberta na Lua por sonda chinesa é investigada

A missão chinesa Chang’e 4 voltou a investigar o lado afastado da Lua após hibernar durante a última longa noite lunar. Recordista em exploração em nosso satélite natural, com mais de 600 dias de atuação, o rover Yutu-2 está agora em seu 27º dia lunar para observar de perto uma descoberta que deixou os cientistas intrigados no dia lunar anterior — uma estranha formação rochosa pontiaguda que aponta para o alto.

Imagem: Reprodução/CNSA

Cada dia na lua dura aproximadamente duas semanas terrestres, assim como as noites lunares. Quando o rover Yutu-2 e o módulo de pouso Chang’e 4 não podem receber os raios solares — ou seja, durante a noite —, é preciso desativar seus sistemas, deixando ligados apenas os recursos essenciais para que possam ser reativados na manhã lunar seguinte. Agora que já é dia no lado afastado da Lua, eles já voltaram ao trabalho.

O retorno às atividades começou em 6 de fevereiro, mas pouco antes de hibernar, o rover havia encontrado um curioso pedaço de rocha que a equipe responsável pela missão chamou de “marco”. É que a rocha pontiaguda parece ter sido colocada ali por alguém que desejava memorizar aquela localização específica. Claro que este não é o caso — os cientistas cogitam a hipótese de que seja um fragmento parcialmente enterrado no solo lunar.

Embora não seja nada extraordinário, a rocha é bastante incomum, e deixou os pesquisadores “maravilhados”, de acordo com o diário Yutu 2 publicado no Our Space, o canal de divulgação científica da Administração Espacial Nacional da China (CNSA). Assim, durante o meio-dia lunar anterior, logo após a descoberta, o controle da missão começou “a analisar, planejar e formular uma estratégia”, diz o relato. Em seguida, obtiveram algumas imagens do objeto e de rochas e crateras de impacto ali perto, mas ainda não o suficiente para tirar boas conclusões. Logo após, o tempo acabou — o Sol se pôs no lado afastado da Lua e a equipe não quis correr o risco de deixar o Yutu em “insônia”.

