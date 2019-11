Escolas de ensino médio integral receberão R$ 118 milhões do MEC

18 estados serão contemplados com a verba

O Ministério da Educação (MEC) liberou o montante de R$ 118 milhões para ser investido em escolas em tempo integral. A decisão, já publicada no Diário Oficial da União, contempla 18 estados para a implementação de escolas que se encaixem ao modelo novo do Ensino Médio.

O valor liberado integra a segunda parcela de incentivos previstos pelo programa, que começou a repassar recursos para as instituições educacionais ainda em 2018, ano em que houve a nova Reforma do Ensino Médio que destacava o aumento progressivo da carga horária das escolas, alcançando o modelo integral.

O estado que recebeu maior número de recursos foi o Ceará, com cerca de R$ 19,5 milhões. Na sequência, vêm Pernambuco, com cerca de R$ 15,2 milhões; Goiás, com R$12, 9 milhões e Rio de Janeiro com uma verba de cerca de R$ 10,3 milhões.

O projeto visa ampliar a carga horária do Ensino Médio de quatro para sete horas diárias. Na reforma, a meta é que dentro de um período de cinco anos as escolas já tenham carga de 1000 horas anuais, o que corresponde a cinco horas por dia. Já o planejamento final é chegar a 1.400 horas anuais, alcançando o regime integral cursando sete horas diárias.

