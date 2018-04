Corais da Amazônia estão em pauta hoje no Fala Amazônia

No programa de hoje o tema central será AGROECOLOGIA ! Vamos entrevistar o engenheiro agrônomo Paulo Nunes, coordenador do Programa de Educação Ambiental da Sema que nos fala sobre a implantação do projeto de agroecologia nas escolas estaduais dos 16 municípios do estado.

Vamos também ouvir relatos dos Seminários que aconteceram em Pedra Branca do Amapari e Laranjal do Jari para discussão do Projeto de Lei que regulamenta a Agroecologia, Produção Orgânica e Sociobiodiversidade no Amapá.

No giro de notícias, ouvimos Carol Marçal que nos fala sobre estudo do Greenpeace que aponta indícios de fraude em 2/3 dos planos de manejo para exploração madeireira no Pará. E a constatação de que os Corais da Amazônia estão na área de perfuração de petróleo da empresa Total, no litoral do Amapá.

Vamos também celebrar o Dia do Índio e fortalecer a luta pelos seus direitos e territórios. Sintonizem na 96,9 FM, rádio Universitária, Macapá.

Estamos também na internet em parceria com a Amazônia Brasil Rádio Web CHICOTERRA.COM