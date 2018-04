SISU 2018: Unifap realiza terceira chamada pública para preencher vagas remanescentes em três cursos de graduação

O Departamento de Registro e Controle Acadêmico (Derca), da Universidade Federal do Amapá (Unifap), publicou edital de convocação, em terceira chamada pública, para habilitação e matrícula dos candidatos da lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) nos cursos de graduação que ainda possuem vagas remanescentes. Os candidatos deverão comparecer no dia 25 de abril de 2018, às 15h, no Ginásio de Esportes da Unifap, localizado no campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP), para participar da terceira chamada pública, conforme o quadro de cursos e vagas constantes no Anexo VI do edital de convocação.

Serão preenchidas 15 vagas, sendo 12 para Medicina, duas para Licenciatura em História e uma para o curso de Licenciatura em Letras – Português/Inglês. Estão convocados para a 3ª chamada pública do Sisu 2018.1 os candidatos em lista de espera a partir do último candidato convocado na 2ª chamada pública. A matrícula obedecerá à ordem de classificação dos candidatos, por curso e modalidade/sistemas de cotas, de acordo com o quantitativo de vagas disponíveis. O ingresso dos matriculados é para o segundo semestre acadêmico de 2018, previsto para iniciar em 8 de agosto.

Os candidatos convocados deverão estar com os originais e fotocópias legíveis dos

documentos listados no edital de convocação. Os candidatos deverão, ainda, trazer um classificador transparente com elástico (preferencialmente incolor), uma foto 3×4 e o formulário de matrícula (Anexo II do edital de convocação) preenchido com letra de forma e impresso.

Para quem concorreu por meio das modalidades de reserva de vagas (sistemas de cotas), deverá apresentar na habilitação da matrícula, além dos documentos especificados acima, documentos comprobatórios listados no edital. Mais informações no Edital de Convocação, disponível no site da Unifap.

Serviço

Terceira Chamada Pública do Sistema de Seleção Unificada (Sisu 2018)

Dia 25 de abril de 2018, no Ginásio de Esportes da Unifap, localizado no campus Marco Zero do Equador (Rod. Juscelino Kubitschek, km 2, bairro Jardim Marco Zero, Macapá-AP). A relação de candidatos convocados começará a ser lida às 15h, em única chamada, para habilitação e matrícula. Confira a lista de candidatos da lista de espera selecionados para participar da chamada pública e o edital de convocação na íntegra no site da Unifap.