UBS’s realizam práticas integrativas voltadas à saúde da pessoa idosa

As práticas integrativas têm ganhado cada vez mais espaço nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) de Macapá com a criação de diversos grupos terapêuticos, como é o caso dos idosos pacientes da UBS Brasil Novo, que participam do projeto “Amigo Idoso em Ação”. Acompanhados pelas equipes de Nasf e ESF, eles se reúnem sempre às terças e recebem diversos cuidados como alongamento, relaxamento, estimulação à memória e orientações diversas.

De acordo com a coordenadora do Nasf, Isadora Canto, as atividades visam prevenir agravos e promover a saúde dos idosos a partir de estratégias que também oportunizem a eles serem protagonistas no processo de cuidado e inseridos na agenda de atividades das equipes da atenção básica. “Esses grupos trazem propostas de melhorias da qualidade de vida do idoso, proporcionando autonomia e interação social. Atendimentos que vão desde a verificação da pressão arterial para a prática de atividade física, cuidados com a saúde mental, saúde auditiva, estimulação da memória, orientações sobre acesso a informações e autocuidado, passeios e várias outras atividades”, explica.

Além do Brasil Novo, as equipes desenvolvem projetos de grupos com idosos nos bairros Infraero II, Santa Inês, Perpétuo Socorro, Jardim Felicidade, Marabaixo, Alvorada, Congós, Beirol e Fazendinha. “Com isso, podemos acompanhar a saúde desses idosos de perto e proporcionar a diminuição de agravos como a depressão. Afinal, um idoso que se cuida é um idoso feliz”, pontua Isadora.

Práticas Integrativas em Saúde

As Práticas Integrativas em Saúde (PIS) passaram a ser incentivadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Em 2006, o Ministério da Saúde (MS) publicou a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no SUS com o intuito de garantir a integralidade nos serviços de saúde. Os tratamentos utilizam recursos terapêuticos destinados a prevenir diversas doenças, ofertando procedimentos à população por meio das UBS’s que oferecem as atividades que melhor atendam aos pacientes da área de atuação.

Jamile Moreira

