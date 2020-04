Zoom: como usar os planos de fundo divertidos em conferências

Wellington Arruda

Neste momento, por causa do novo coronavírus, muitas regiões do mundo passam por quarentena para evitar a proliferação da covid-19. Assim, serviços de videoconferência como o Zoom têm ganhado popularidade. A plataforma permite realizar reuniões com até 500 membros, dependendo do plano utilizado.

Como muita gente tem trabalhado remotamente, as chamadas por vídeo acabam sendo a opção mais viável para se conectar e ver outras pessoas. Neste cenário, muita gente também tem aproveitado a oportunidade para expressar sua criatividade no Zoom.

O serviço permite que você utilize um background/papel de parede diferente do ambiente em que está. Seja ele um escritório, a praia, uma cena do seu filme preferido ou um estádio de futebol. Mas, além do caráter divertido, o recurso também serve para, entre outros, manter a sua bagunça em segredo.

Veja também:

Itália prepara suspensão “gradual e controlada” das restrições

Saiba como cadastrar e usar a CNH digital

Como trocar a imagem de fundo no Zoom

E, se você tem usado o Zoom nas reuniões da empresa (ou nas festas virtuais com os amigos), trocar o plano de fundo das chamadas é bem simples:

Baixe o cliente do Zoom para seu computador (Windows ou Mac) Abra, faça o login e clique no botão de ‘Configurações’ (engrenagem) Neste menu, toque em ‘Plano de fundo virtual’ e escolha um novo

Veja mais no Tecmundo

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...