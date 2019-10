Navio de assistência hospitalar oferece atendimento em Camará, no Pará, neste fim de semana

O Navio de Assistência Hospitalar Soares de Meirelles atraca neste sábado no porto de Camará, no Pará, foz do Rio Amazonas.

Na embarcação, uma equipe de médicos especialistas da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo fica até domingo na comunidade, onde serão encerradas as atividades da edição de 2019 da Operação “Outubro Rosa”.

Os profissionais prestam atendimentos especializados voltados à saúde da mulher, com foco na campanha mundial de combate e prevenção ao câncer de mama e de colo do útero.

Além dos atendimentos, palestras abordam a prevenção e a importância do diagnóstico precoce para aumentar as chances de cura e reduzir a mortalidade.

Durante todo este mês, o navio ofereceu atendimentos especializados nas áreas de odontologia, ginecologia, mastologia, pediatria e dermatologia em comunidades no Amazonas e no Pará.

Os municípios de Tabatinga, Feijoal, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá e Jaruama foram atendidos pelo “navio hospital”.

Para fazer o atendimento às comunidades ribeirinhas, o navio conta com consultórios médicos e odontológicos, sala de procedimentos hospitalares, laboratório, sala de radiografia, equipamento de ultrassom, farmácia, sala de vacinação e sala de coleta de exames.

EBC

