Governo do Amapá promove segunda fase da Operação Satélite voltada a monitorados do Iapen

O Governo do Amapá promove nesta sexta-feira, 12, a segunda fase da “Operação Satélite”, uma iniciativa voltada à monitorados por tornozeleiras eletrônicas do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), que respondem a processos relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher.

Nesta etapa, as equipes do Iapen e da Central de Monitoramento Eletrônico do instituto irão até as residências verificar se as medidas judiciais impostas estão sendo devidamente cumpridas. A ação inicia com a fiscalização daqueles que não compareceram na primeira fase da operação, realizada em agosto, voltada à orientação, educação e conscientização dos monitorados.

Na totalidade, a operação busca orientar os monitorados sobre as determinações legais, medidas protetivas previstas em lei e, sobretudo, sensibilizá-los sobre a gravidade da violência contra a mulher, reforçando o respeito aos direitos humanos, à dignidade e à convivência pacífica.

Agência de Notícias do Amapá

Curtir isso: Curtir Carregando...