sexta-feira, setembro 12, 2025
Últimos:

AMAZÔNIA BRASIL RÁDIO WEB

Cultura & informação da Amazônia para todo o planeta desde 11 de novembro de 2000

AmapáPolíciaSegurança

Governo do Amapá promove segunda fase da Operação Satélite voltada a monitorados do Iapen

Livia Almeida

O Governo do Amapá promove nesta sexta-feira, 12, a segunda fase da “Operação Satélite”, uma iniciativa voltada à monitorados por tornozeleiras eletrônicas do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), que respondem a processos relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher.

Nesta etapa, as equipes do Iapen e da Central de Monitoramento Eletrônico do instituto irão até as residências verificar se as medidas judiciais impostas estão sendo devidamente cumpridas. A ação inicia com a fiscalização daqueles que não compareceram na primeira fase da operação, realizada em agosto, voltada à orientação, educação e conscientização dos monitorados.

Na totalidade, a operação busca orientar os monitorados sobre as determinações legais, medidas protetivas previstas em lei e, sobretudo, sensibilizá-los sobre a gravidade da violência contra a mulher, reforçando o respeito aos direitos humanos, à dignidade e à convivência pacífica.

Agência de Notícias do Amapá

Você pode gostar também

Sesc promove semana de comemoração às mulheres em Macapá

Chico Terra

Confira opções de lazer para levar as crianças durante as férias escolares, em Macapá

Livia Almeida

Covid-19: Profissionais da educação e saúde agendados serão vacinados neste sábado (19)

Chico Terra

O que você pensa sobre este artigo?

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.