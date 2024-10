Em 4 meses, Governo do Amapá garante 43 mil exames de imagem a pacientes do HE em Macapá

Ultrassom, tomografia, raio-x e ecocardiograma sãos os mais solicitados.

O Hospital de Emergências (HE), em Macapá, realizou 43 mil exames de imagens em quatro meses. O número de pacientes atendidos são do período de maio a agosto deste ano e fazem parte da política de reestruturação e fortalecimento do Governo do Amapá para a saúde pública.

O Centro de Apoio ao Diagnóstico do HE conta com exames de raio-x, ultrassom, ecocardiograma e tomografia, que abrangem todas as partes do corpo, agilizando e melhorando o tratamento ofertado pelos especialistas do hospital.

Emanoel Martins, diretor do HE de Macapá”Os dados são o reflexo de todo o trabalho que empenhamos dentro da unidade, priorizando o bem-estar e um atendimento resolutivo, que presta todo o suporte para a população, pontua o diretor do HE, Emanoel Martins, se referindo às estatísticas produzidas pelo setor de imaginologia.

O quantitativo é consequência dos investimentos contínuo em novos equipamentos de imagem para o hospital, modernizando e ampliando a capacidade de atendimento e assistência aos pacientes de alta complexidade.

Saúde como prioridade absoluta

Garantindo o pleno funcionamento e modernização, o Hospital de Emergências de Macapá recebeu novos aparelhos de imagem, garantidos pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa),a exemplo de aparelho de raio-x, ultrassom, tomógrafo e arco cirúrgico.

Os equipamentos são decisivos para o tratamento de diversas patologias, sendo a partir dos exames que os especialistas observam as estruturas internas do corpo, como tecidos, órgãos e ossos. Com isso, é possível identificar doenças, fraturas, tumores e células, possibilitando um diagnóstico preciso.

