Governo do Amapá lança projeto ‘Ponte Firme’ para construir passarelas em concreto armado e madeira de lei em Macapá

A proposta beneficia mais de mil famílias com estruturas que oferecem durabilidade e resistência, nas Zonas Sul, Oeste e Norte da capital.

O Governo do Amapá lançou o projeto “Ponte Firme” que vai garantir mobilidade urbana segura para mais de mil famílias. A iniciativa já inclui a construção de 12 passarelas de concreto em diferentes áreas de Macapá e integra o Plano de Gestão que prioriza o conforto e a acessibilidade da população.

As atividades do projeto são coordenadas pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinf) e seguem um cronograma de execução das estruturas que são em concreto armado nas vias principais e em madeira de lei nas de acesso. Os trabalhos contemplam regiões das Zonas Sul, Oeste e Norte de Macapá. A proposta é assegurar que os moradores desses espaços tenham um fluxo mais seguro.

“Com esse projeto nós entregamos dignidade para essas pessoas que precisam fazer esse deslocamento diário nesses locais. O investimento é direto na vida dessas famílias que incluem crianças, idosos e pessoas com deficiência e para isso, também estamos fazendo levantamento de casas em que há necessidade de construir rampas de acesso. É um serviço fundamental que estamos realizando que vai conectar regiões”, destacou o secretário de Estado da Infraestrutura, David Covre.

O projeto “Ponte Firme” gera aproximadamente 130 oportunidades de emprego para profissionais de diferentes categorias como carpinteiros, pedreiros, mestre de obras, serralheiros e operadores.

As ações, que iniciaram em bairros como Universidade e Congós, contam com o apoio da Secretaria de Estado de Mobilização e Participação Popular, que realiza o levantamento de residências que precisam de rampa de acesso para atender pessoas com necessidades especiais. Os serviços também contemplarão áreas em bairros na Zona Norte.

As obras de mobilidade urbana do Governo do Estado transformam a realidade de comunidades pelo Amapá inteiro. Os lugares que recebem as novas estruturas são previamente estruturados em bases com material de alta resistência e o uso de ferragem armada ao longo da área para garantir a durabilidade e segurança.

