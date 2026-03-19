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Sarau Terra Caída leva literatura amapaense a escolas públicas de Macapá, Santana e Mazagão

Livia Almeida

Projeto realiza saraus, oficinas de poesia e doação de livros para estudantes de escolas públicas do estado

A literatura produzida no Amapá será destaque em escolas públicas dos municípios de Macapá, Santana e Mazagão, nos dias 23, 27, 30 de março e 6 de abril, com a realização do projeto Sarau Terra Caída e Oficina Poesia Porã, iniciativa que promove encontros culturais voltados à valorização da produção literária local. A programação conta com poesia, música e atividades formativas voltadas aos estudantes.

Ao todo, o projeto prevê a realização de quatro saraus literários e quatro oficinas de poesia, além da doação de kits contendo cerca de 20 livros de autores amapaenses para cada escola participante.

A proposta é estimular o contato dos alunos com a literatura regional e fortalecer o reconhecimento dos escritores do estado.
Cada sarau deve reunir, em média, 200 estudantes, com público total estimado em cerca de 800 pessoas ao longo da programação. Ao todo, 18 artistas participarão das atividades, entre poetas, músicos e outros agentes culturais.

Segundo o coordenador do projeto, o escritor Tiago Quingosta, a iniciativa busca aproximar a produção literária local do ambiente escolar e incentivar o interesse dos jovens pela leitura.

“O Sarau Terra Caída é uma forma de levar a literatura brasileira produzida no Amapá diretamente para os estudantes. Queremos despertar o interesse pela leitura, valorizar nossos autores e mostrar que a poesia também é uma ferramenta de expressão, identidade e pertencimento”, destaca o coordenador.

CRONOGRAMA

Datas: 23, 27, 30 de março e 6 de abril – Início da programação: 13h – Encerramento: 16h30

  • 23 de março – Mazagão
    Local: Escola Estadual Professora Antônia Silva Santos, Tv. Nossa Sra. da Assunção, 421 – Mazagão/AP.
  • 27 de março – Santana
    Local: Escola Estadual Professor Rodoval Borges da Silva, Tv. L8 Da Fonte Nova 5, Tv. L 8, 262 – Fonte Nova, Santana/AP.
  • 30 de março – Macapá
    Local: Escola Estadual Maria de Nazaré Pereira Vasconcelos, Rua Vila dos Oliveiras, 372, esquina com a Rodovia JK – Pedrinhas, Macapá/AP.
  • 6 de abril – Macapá
    Local: Escola Estadual Maria Ivone de Menezes, Rua Antônio Pelaes Trajano de Souza, 1332 – Cidade Nova, Macapá/AP.

O Sarau Terra Caída foi contemplado pela Lei Aldir Blanc e é realizado pelo produtor cultural Tiago Quingosta, com patrocínio do Governo Federal do Brasil e do Ministério da Cultura do Brasil. Os recursos são geridos pela Secretaria de Estado da Cultura do Amapá (Secult-AP), com produção da Oca Produções.

A proposta do projeto é ampliar o acesso à literatura, promover o intercâmbio entre artistas e estudantes e fortalecer a presença da cultura amapaense no ambiente educacional.

Fotos: Arquivo do projeto

Atendimento à imprensa: Mary Paes (96) 99179-4950

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