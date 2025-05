Musculação protege cérebro de idosos

Treinamento de força pode ajudar a prevenir doenças como a demência senil e o Alzheimer

A musculação é conhecida por ser uma atividade indicada para o ganho de força, a tonificação muscular, a diminuição da gordura corporal e o bem-estar da saúde física e mental. Entretanto, os benefícios dessa prática podem ser ainda mais amplos, principalmente para um grupo específico: pessoas acima dos 60 anos.

Estudos têm analisado os impactos da musculação em idosos e trazem resultados positivos. Uma das descobertas mais recentes mostra que a atividade não é apenas benéfica para a formação de músculos, mas também para a proteção do cérebro contra a demência senil.

Um desses estudos, realizado na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e divulgado na revista GeroScience, envolveu 44 pessoas com comprometimento cognitivo leve, condição clínica situada entre o envelhecimento normal e a doença de Alzheimer, na qual há uma perda cognitiva maior do que a esperada para a idade, indicando maior risco de demência.

Após seis meses praticando musculação duas vezes por semana, os participantes apresentaram proteção contra atrofia no hipocampo e no pré-cúneo, áreas cerebrais associadas à doença de Alzheimer. Além disso, também houve melhora nos parâmetros que refletem a saúde dos neurônios.

Em entrevista à imprensa, a primeira autora do artigo e bolsista de doutorado da Fapesp na Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da Unicamp, Isadora Ribeiro, apontou que os resultados revelam que o treino de força não só melhora o desempenho da memória, como também altera a anatomia cerebral.

De acordo com a pesquisadora, a prática de musculação pode ajudar na prevenção de demências, mesmo para pessoas que já apresentam risco elevado de desenvolvê-las. O período de pesquisa foi de seis meses, mas ela acredita que um ciclo maior pode promover resultados ainda mais positivos do que os relatados no estudo.

O estudo destacou, ainda, que a musculação protege o cérebro contra demências a partir de duas frentes. A primeira é ao estimular a produção de uma proteína essencial para o crescimento, manutenção e sobrevivência de neurônios, e a segunda é por promover a desinflamação global do organismo.

Outros benefícios da musculação para idosos

A musculação é uma atividade física recomendada pelo Ministério da Saúde como benéfica para o corpo humano. Para idosos, a entidade orienta a prática de 150 a 300 minutos de atividade física de intensidade moderada ou 75 a 150 minutos de atividade em intensidade vigorosa por semana.

No caso da musculação, a prática pode ser realizada de duas a três vezes por semana, com períodos de 30 a 60 minutos cada. Os podem ser adaptados para atender às necessidades de cada idoso e potencializados com o auxílio de suplementos. É possível usar a creatina para ganho de massa. Já o magnésio pode ser recomendado para evitar câimbras e outros desconfortos.

A indicação de suplementos, no entanto, deve ser realizada por profissionais da área da saúde. Adotar o uso do melhor magnésio para câimbras, dores musculares e osteoporose é uma boa estratégia para evitar desconfortos durante a atividade e melhorar a performance.

Além dos benefícios citados pela pesquisa da Unicamp, há também estudos que comprovam vantagens da musculação no aspecto mental das pessoas acima de 60 anos. Uma publicação na revista Psychiatry Research, de 2024, concluiu que o treinamento de força reduz sintomas de transtornos de ansiedade e depressão.

De acordo com a pesquisa, a prática da musculação traz vantagens concretas para os idosos, contribuindo para o fortalecimento muscular e o aumento da resistência. Esses fatores são considerados essenciais para ajudá-los a atingir objetivos pessoais, além de melhorar sua autoestima, confiança e equilíbrio emocional.

