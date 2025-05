Atletas amapaenses se destacam na 1ª fase do Circuito Paralímpico Loterias Caixa 2025

Wanna Brito conquistou ouro no arremesso de peso e segue rumo ao Campeonato Mundial de Atletismo, que acontece de 26 de setembro a 5 de outubro, em Nova Deli, na Índia.

O Amapá marcou presença na 1ª fase do Circuito Paralímpico Loterias Caixa 2025 com resultados expressivos. Com apoio do Governo do Estado, as atletas Wana Brito e Joana Normandes representaram o estado em São Paulo e conquistaram importantes posições nas provas de arremesso de peso e lançamento de club.

Wanna Brito foi o grande destaque, conquistando o primeiro lugar no arremesso de peso com a marca de 7,96 metros. No lançamento de club, ela também garantiu o segundo lugar, enquanto Joana Normandes ficou com a terceira colocação. As duas atletas fazem parte do projeto paralímpico estadual e vêm se consolidando como referências na modalidade.

Wanna chegou à competição após passar por uma reclassificação funcional na Colômbia, que garantiu sua permanência na modalidade até os Jogos Paralímpicos de Los Angeles. A amapaense também é a atual recordista mundial em arremesso de peso, com a marca de 7,18 metros.

A secretária de Estado do Desporto e Lazer, Cibely Peixoto, destacou a importância da participação das atletas em competições de alto nível. “A atuação da Wanna e da Joana demonstra o potencial transformador do esporte. O Governo do Amapá tem investido no paradesporto com seriedade e compromisso, garantindo que nossos atletas tenham estrutura, visibilidade e oportunidades reais de alcançar o topo,” afirmou a secretária.

Para Marlon Gomes, treinador, o apoio do Governo é indispensável para resultados positivos. “Com o apoio da Sedel em fomentar o esporte paralímpico, só estimula os nossos atletas a acreditarem que tudo é possível. As escolinhas de atletismo, esgrima em cadeira de rodas, tiro com arco e bocha adaptada são realidade em nosso estado, graças à sensibilidade da secretária Cibely, que acredita em nosso trabalho”, reforçou.

A próxima competição das atletas será no dia 15 de julho, em Macapá, durante evento promovido pela Federação Amapaense de Atletismo. A competição será homologada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e servirá como preparação para o Meet Paralímpico, que acontece no dia 9 de agosto.

