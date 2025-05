 II Seminário de Prevenção de Mortalidade Materna do Estado do Amapá inicia nesta quarta-feira, em Macapá

Inicia nesta quarta-feira, 28, em Macapá, o II Seminário de Prevenção de Mortalidade Materna do Estado do Amapá. Com apoio do Governo do Estado, a programação realizada pelo Comitê de Prevenção à Mortalidade Materna, Infantil e Fetal do Estado busca sensibilizar gestores e servidores da saúde sobre a causa. O seminário ocorre na Procuradoria Geral de Justiça, no bairro Araxá , e conta com aproximadamente 150 profissionais de saúde.

Entre os principais objetivos está a organização da investigação dos óbitos, identificando as principais causas e contribuindo assim para a construção de uma política de saúde que atenda às reais necessidades da população. O momento, realizado na última semana de maio, marca a sensibilização pelo Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher e Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna.

A mortalidade materna é reconhecida mundialmente como uma questão que merece atenção e destaque na saúde pública. Com avanços significativos no fortalecimento da rede de atenção à saúde da mulher e da criança, o seminário atua como um espaço de articulação interinstitucional e intersetorial, promovendo discussões técnicas e operacionais com representantes dos hospitais, secretarias municipais de saúde, Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), instituições de ensino e demais parceiros estratégicos.

Agência de Notícias do Amapá

