Estudante amapaense é selecionada para representar o Amapá em simulação da ONU em Harvard e Yale

A estudante amapaense Sofia de Oliveira Bezerra foi selecionada para participar de uma das simulações estudantis da ONU mais reconhecidas do mundo, realizadas nas universidades Harvard e Yale, nos Estados Unidos. O evento reúne jovens de diversos países para discutir temas globais, propor soluções diplomáticas e vivenciar o funcionamento das Nações Unidas.

A participação de Sofia representa não apenas uma conquista pessoal, mas também um marco para o Amapá, que passa a ter uma de suas jovens vozes presente em um dos ambientes acadêmicos mais prestigiados do planeta. A seleção é resultado de seu desempenho escolar, dedicação aos estudos e interesse por temas como relações internacionais, liderança e impacto social.

Campanha solidária para viabilizar a viagem

Para que a estudante possa participar da experiência internacional, a família organizou uma vaquinha solidária.

Os custos incluem passagens, hospedagem, alimentação e taxas do evento — valores que muitas vezes tornam esse tipo de oportunidade inacessível para jovens brasileiros de regiões mais distantes dos grandes centros.

A campanha aceita contribuições de qualquer valor e também incentiva o compartilhamento da iniciativa como forma de apoio.

PIX para contribuição:

96 99204-7344

Nome: Sofia de Oliveira Bezerra

Um sonho que inspira outros jovens amapaenses

A presença de Sofia no evento reforça a importância de incentivar talentos regionais e apoiar iniciativas educacionais que ampliam o horizonte de jovens estudantes. Sua participação demonstra que, com esforço e oportunidades, alunos do Amapá podem ocupar espaços de destaque no cenário internacional.

