Programa Casamento na Comunidade oficializa a união de 50 casais em Porto Grande

O Centro Comunitário de Porto Grande, distante cerca de 100 quilômetros de Macapá, foi palco para a 9ª edição do Casamento na Comunidade de 2024, que oficializou a união de 50 casais. A cerimônia, conduzida pela coordenadora do programa, juíza Joenilda Lenzi, contou com a participação da juíza de paz, Ediene Corrêa da Silva, e do tabelião Walber Apolinário, do Cartório Almeida. A 9ª edição do Casamento na Comunidade foi realizada pelo Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP), em parceria com a Assembleia Legislativa do Amapá (ALAP), a Prefeitura Municipal de Porto Grande e o Cartório Almeida.

Da união estável ao casamento

O casal Edmilson Diniz e Maria Elza Braga já convivia em regime de união estável há 17 anos e aproveitou a oportunidade para oficializar o matrimônio. “É um momento mágico, um sentimento indescritível. Estou muito feliz e agradeço ao Tribunal de Justiça por nos dar esse presente”, agradeceu Edmilson. “É aquela mistura de felicidade e realização de sonho. Agora somos uma família de verdade, perante a lei”, comemorou Elza.

A juíza Joenilda exaltou o número de casamentos realizados desde o início da implantação do programa. “São mais de 22 mil uniões oficializadas nesses mais de 25 anos. Então, isso é uma prova de que o casamento é uma benção e une famílias”, relatou a magistrada.

“Nada disso seria possível se não fosse a parceria firmada com o TJAP e demais parceiros. O resultado é esse: a felicidade estampada no rosto de cada casal”, relata o titular do Cartório Almeida, tabelião Walber Apolinário.

Já nesta quinta-feira (10), será realizada a 10ª edição do Casamento na Comunidade de 2024, no município de Ferreira Gomes, onde também será oficializada a união de mais 50 casais.

Como participar

As inscrições no Programa Casamento na Comunidade são abertas do dia 1º até o dia 20 de cada mês. Os interessados devem procurar a Central de Conciliação, que funciona no Fórum de Macapá (localizada na Avenida FAB, nº 1.737, no bairro Central). O horário de funcionamento é das 07h30 às 18h, sem interrupção.

Também estão disponíveis para tirar dúvidas e outras informações, o número de WhatsApp (96) 99144-3740 e o email: casamentonacomunidade@tjap.jus.br

Secretaria de Comunicação do TJAP

Texto: José Menezes

Fotos: Carol Chaves

