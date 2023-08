Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque e Flona abrem processo seletivo para contratação de agentes temporários ambientais

As inscrições são para área temática de monitoramento ambiental e patrimonial e apoio à gestão da Unidade de Conservação

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), por meio do Núcleo de Gestão Integrada Amapá Central, formado pela Floresta Nacional do Amapá e Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, abre inscrições para o processo seletivo de contratação de Agente Temporário Ambiental. O período de inscrição é até 11 de agosto de 2023.

Serão disponibilizadas 10 vagas nas áreas temáticas de monitoramento ambiental e patrimonial e apoio à gestão da Unidade de Conservação. As remunerações variam de 1 a 2,5 salários-mínimos, acrescidos de auxílios legais.

Alguns requisitos básicos deverão ser atendidos, tais como:

Mulheres ou homens maiores de 18 anos;

Documento pessoal, com foto e comprovação de inscrição de CPF e Registro Geral;

CNH, quando possuir;

Comprovante de residência;

Tipo sanguíneo e fator RH;

Atestado médico de saúde (recente – 30 dias)

Comprovante de escolaridade;

Certidão de antecedentes criminais da polícia civil local e da polícia federal;

Certidões criminais das justiças estadual e federal da jurisdição onde ocorrerá a contratação;

Ficha de pontuação de formação e experiência juntamente com comprovação de experiência (currículo).

O agente temporário ambiental é um servidor público temporário contratado via processo seletivo simplificado.

O candidato deve escolher a unidade e a vaga para qual quer concorrer. É necessário apresentar todos os documentos pessoalmente conforme o edital. Não há taxa e a inscrição deve ser feita somente presencialmente, conforme os endereços abaixo:

No escritório do Núcleo de Gestão Integrada ICMBio Amapá Central, localizado na Avenida Leopoldo Machado, nº 1126, Central, Macapá/AP, no horário das 10h00 às 11h30 e das 14h30 às 17h00;

Na base operacional da Floresta Nacional do Amapá (casa de barcos), localizada na Rua Manoel de Souza Mareco, nº 71-1, Porto Grande/AP, no horário das 09h00 às 11h30 e das 14h00 às 17h00;

Na base avançada do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque (escritório), localizada na Rua do Campo, nº 711, Staff, Serra do Navio/AP, no horário 09h00 às 11h30 e das 14h00 às 17h00.

Acesse o edital completo: https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/protecao/seja-um-agente-temporario-ambiental/2023/processo-seletivo-agente-temporario-ambiental-ngi-icmbio-amapa-central

Qualquer dúvida, entre em contato com a equipe do Núcleo de Gestão Integrada Amapá Central. E-mail: icmbioamapacentral@icmbio.gov.br

