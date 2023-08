Unifap implantará novos mestrados nas áreas de Sociologia, Direito e Estudos de Cultura e Política

Cursos ampliam a oferta de qualificação em pós-graduação no estado.

A Universidade Federal do Amapá (Unifap) ganhará três novos mestrados. A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), do Ministério da Educação (MEC), aprovou a criação do Mestrado em Direito e do Mestrado Profissional Interdisciplinar em Estudos de Cultura e Política. Além da aprovação das duas propostas internas da Instituição, a Universidade também aderiu ao Mestrado Profissional em Rede Nacional em Ensino de Sociologia (ProfSocio).

As propostas dos Mestrados em Direito e em Estudos de Cultura e Política são internas. Já o Mestrado Profissional em Ensino de Sociologia foi um processo de adesão, por meio de edital público lançado pela Coordenação da Rede Nacional do Mestrado Profissional em Ensino de Sociologia em abril deste ano. “Foi um edital no qual poderiam concorrer instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil. Eu presidi a comissão docente de adesão no âmbito da Unifap, por meio da qual redigimos nossa candidatura ao Edital. E após apreciadas as propostas, tivemos a feliz notícia de aprovação da Unifap para adesão à Rede, por meio da nossa candidatura”, explicou o presidente da Comissão de elaboração da proposta de criação do Mestrado, Prof. Dr. David Silva.

Confira informações sobre os mestrados:

Mestrado em Direito

O Programa de Pós-graduação stricto sensu, Curso de Mestrado em Direito da Unifap, tem como área de concentração “Justiça e Direitos Humanos” e duas linhas de pesquisa: “Justiça Social e Desenvolvimento” e “Sistemas de Justiça e Direitos Humanos”.

Tem como missão a formação qualificada de pesquisadores e pesquisadoras na área do Direito, cientes de seu papel social na produção de conhecimento, no compromisso com a garantia e promoção dos direitos humanos e na luta pelo acesso à justiça e pelo desenvolvimento que permita a redução das assimetrias regionais, notadamente direcionadas ao território e população amazônidas.

Mestrado Profissional em Rede de Sociologia (ProfSicio)

O Mestrado Profissional de Sociologia em Rede Nacional (ProfSocio) visa propiciar aos discentes do curso um espaço de formação continuada para os professores de Sociologia que atuam na educação básica, ou àqueles que desejam atuar nesta área, inserindo-os em uma rede nacional de produção de metodologias de ensino e de pesquisa acerca das Ciências Sociais e Educação.

O Curso destina-se aos professores da rede pública da educação básica que ministram aulas de Sociologia e aos portadores de diploma de licenciatura reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC). A área de concentração é “Ensino de Sociologia”, com três linhas de pesquisa: “Educação, escola e sociedade”, “Juventude e questões contemporâneas” e “Práticas de ensino e conteúdos curriculares”.

Para o Prof. Dr. David Silva, o Mestrado, somado ao trabalho feito pelos demais cursos já existentes na Unifap, fortalece a pós-graduação stricto sensu no âmbito da Universidade.

“Para o estado do Amapá, a contribuição é principalmente com a formação continuada em nível de pós-graduação stricto sensu de professores da educação básica e contribuições correlatas, como a realização de pesquisas sociológicas sobre a realidade social do estado e produção de materiais didáticos e ferramentas pedagógicas voltadas para a realidade amapaense e para uso nas escolas locais, contribuindo assim também para fortalecimento da qualidade da educação no Amapá, com materiais e instrumentos frutos de pesquisas locais e especializadas”, avalia o Prof. Dr. David Silva.

Mestrado Profissional em Estudos de Cultura e Política

O Mestrado Profissional em Estudos de Cultura e Política objetiva formar profissionais com competência teórico-metodológica que permita a intervenção qualificada como pesquisador na formulação, planejamento e execução de investigação e da aplicação de conhecimento para produção de tecnologias sociais, produtos e metodologias inovadoras com capacidade de atender a demanda de compreensão e transformação da realidade local.

O Curso tem como área de concentração “Estudos Interdisciplinares em Cultura na Amazônia”, estruturado em duas linhas de pesquisa: “Cultura Política, Deliberação Pública e Organizações Sociais” e “Práticas, Produtos e Processos Culturais”.

A proposta de criação do Mestrado surge de uma ação coletiva de pesquisadores integrados ao Grupo de Pesquisa em Estudos Interdisciplinares em Cultura e Políticas Públicas (CNPq/Unifap). A maioria dos pesquisadores do grupo já atuava em parceria na oferta da Especialização em Gênero e Diversidade na Escola, com o objetivo de atender a demanda por formação nos estudos de Gênero e Sexualidade e Políticas Públicas.

Fortalecimento da pós-graduação

De acordo com o diretor do Departamento de Pós-graduação, Prof. Dr. Fernando Medeiros, os cursos estão sendo organizados e normatizados para que possam realizar o primeiro processo seletivo ainda este ano. Ele ressalta o crescimento da pós-graduação da Unifap, que impacta diretamente na qualidade da pesquisa realizada no Amapá.

“Nós tivemos um ganho muito grande para a Universidade e para a sociedade amapaense como um todo, saímos de 21 cursos de pós-graduação (entre cursos de mestrado e doutorado) para 26 cursos ofertados pela Unifap. Boa parte da pesquisa vem da pós-graduação, através dos mestrados e doutorados. Nós tivemos nesses últimos anos um crescimento muito grande, a Unifap teve seu primeiro programa de pós-graduação aprovado em 2005 e, hoje, estamos indo para 25 cursos e estamos cada vez mais apoiando o crescimento da pós-graduação no estado do Amapá”, finaliza o diretor.

