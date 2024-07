Governo do Amapá lança edital com investimento de 90 mil para a proteção de propriedade intelectual

O investimento será para patentear invenções e criações inovadoras de empresas e startups amapaenses.

Por: Kelison Neves

O Governo do Amapá realizou, nesta quarta-feira, 3, o lançamento do edital “Patentes” para financiar propostas voltadas à proteção de propriedade intelectual. O certame destinará R$ 90 mil para estimular o patenteamento de novas invenções e criações junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

CONFIRA O EDITAL COMPLETO

O edital terá duas modalidades: Patente de Inovação e Modelo de Utilidade. Serão contempladas até três propostas, cada uma recebendo R$ 30 mil para realizar o processo de patenteamento.

A seleção está sendo coordenada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amapá (Fapeap) e tem como público-alvo empresas e startups inovadoras com sede no Amapá.

“O edital Patentes é uma iniciativa do Governo do Amapá que visa valorizar tudo o que é produzido no estado relacionado à ciência, tecnologia e inovação. Este certame, em específico, busca proteger nossas inovações para elevar o nível da nossa competitividade e consolidar o Amapá como uma referência no desenvolvimento de soluções tecnológicas”, destacou o diretor-presidente da Fapeap, Gutemberg Silva.

Para participar do processo, os interessados devem submeter as propostas, exclusivamente, pelo Sistema de Informação e Gestão de Projetos (SIGFAPEAP), no período de 9 de julho a 12 de agosto. A divulgação do resultado final do edital está prevista para ocorrer no dia 5 de setembro.

Foto: Kelison Neves/GEA

