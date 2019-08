Golpe pelo WhatsApp que simula consulta para saque do FGTS já atingiu mais de 130 mil brasileiros

Wellington Botelho

Foi identificando circulando pelo WhatsApp um novo golpe que simula consulta ao FGTS e promete o saque do suposto benefício à população. O ataque já afetou mais de 130 mil pessoas que receberam, acessaram ou compartilharam o link malicioso em apenas seis dias.

Por hora, são registrados, pelo menos, 2083 novos acessos à fraude, de acordo com informações do dfndr lab, laboratório especializado da PSafe.

Ao tocar no link do golpe disseminado pelo WhatsApp, o usuário é incentivado a responder uma breve pesquisa, que inclui perguntas como “Deseja sacar todo seu FGTS ou parcial?” e “Você sacou algum valor do FGTS nos últimos 3 meses?”.

Independentemente das respostas, ele é encaminhado a uma nova página para compartilhar o link do ataque com mais 10 amigos do WhatsApp e liberar o suposto saque de sua conta.

Veja mais no Metro Jornal

Curtir isso: Curtir Carregando...